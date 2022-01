‘House of Cards’ original e outras séries da BBC chegam ao streaming

A plataforma de streaming Belas Artes à La Carte disponibilizará em seu catálogo a partir desse mês algumas produções da rede inglesa BBC, entre elas a versão original da série House Of Cards, que inspirou o sucesso homônimo da Netflix. Lançada originalmente em 1990, a produção conta com três temporadas – a primeira delas, com quatro episódios, chega à plataforma na próxima segunda-feira, dia 24 de janeiro, e as demais serão disponibilizadas nos próximos meses.

Eleita pelo Instituto de Cinema Britânico como uma das 100 melhores produções da televisão inglesa nos anos 2000, a série converteu-se em sucesso global quando foi adaptada pela Netflix para uma versão ambientada na Casa Branca. Protagonizada por Kevin Spacey e Robin Wright, a versão americana foi encerrada em 2018, na sexta temporada, depois que o ator se envolveu em uma série de escândalos de abuso sexual.

A trama original, dirigida por Paul Seed – e, não raro, apontada como superior à irmã da América – se passa na Inglaterra, logo depois que o longo e controverso mandato de Margaret Thatcher como primeira-ministra chega ao fim. Com a queda da dama de ferro, o equilíbrio entre as forças políticas é abalado, e Francis Urquhart (Ian Richardson), um membro da elite do Partido Conservador, se embrenha em uma trama repleta de intrigas e passagens de perna para conquistar o cobiçado cargo de novo primeiro-ministro.

Além de House of Cards, janeiro ainda terá a estreia das comédias French e Saunders e Fry e Laurie, e da série policial Maigret. Adaptada dos romances do francês Georges Simenon, Maigret é protagonizada por Rowan Atkinson, o eterno Mr. Bean, que interpreta um investigador criminal na Paris dos anos 1950. Fry e Laurie, por sua vez, também traz para as telas um rosto conhecido: a produção é protagonizada pelo ator e comediante inglês Hugh Laurie, famoso no Brasil como o Dr. House. A plataforma disponibilizará os sete episódios da quarta temporada, em que Laurie e o companheiro de cena Stephen Fry vão de paródias de Oprah Winfrey a uma competição para escolher o mais proeminente jovem conservador da Inglaterra.

Entre as produções que entrarão no streaming ao longo do ano incluem-se ainda Ashes to Ashes, spin off da série Life on Mars que acompanha um detetive do século XXI em uma viagem à Inglaterra de 1981; a inédita The Boleyns: a Scandalous Family, que narra a história da ascensão e queda da família Bolena durante o reinado do rei inglês Henrique VIII; e a adaptação do romance controverso de D. H. Lawrence Women In Love, protagonizada por Rosamund Pike.

A assinatura do streaming custa 9,90 reais mensais e dá acesso a cerca de 400 títulos que podem ser assistidos em até dois dispositivos simultaneamente. A plataforma também disponibiliza no site produções inéditas na seção de “super lançamentos”, onde é possível alugar produções recentes, algumas ainda em cartaz no cinema, de maneira unitária por 72 horas.