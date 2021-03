HBO prepara mais três séries derivadas de ‘Game of Thrones’

Não se passaram nem dois anos desde o final de Game of Thrones, em maio de 2019, e o universo criado por George R. R. Martin não para de se expandir. Ainda que, para ampliar a ansiedade dos fãs, as novidades por enquanto se deem apenas nos bastidores. Além das duas séries derivadas já anunciadas pela HBO – House of the Dragon e Tales of Dunk and Egg, cujas estreias estão previstas para 2022 -, o canal está desenvolvendo outras três produções sobre Westeros, segundo a revista Hollywood Reporter.

A primeira, intitulada provisoriamente de 9 Voyages, é do criador do incensado Roma (2005), Bruno Heller, e vai falar sobre Lord Corlys Velaryon. Conhecido como A Serpente do Mar e O senhor das Marés, além de chefe da casa Velaryon, o personagem deverá ter um papel importante na próxima sequência da série (House of the Dragon), na qual é interpretado pelo ator Steve Toussaint (Vermelho, Branco e Azul). Com a criação de 9 Voyages, passa a ter uma trama centrada nele.

O segundo projeto vai se chamar 10 000 navios, e gira em torno da lendária rainha guerreira Nymeria – nome dado ao lobo de Arya na série original. Ela é responsável por fundar o reino de Dorne. A história se passa cerca de 1.000 anos antes de GoT. A terceira e última produção anunciada se passará em na área mais pobre de King´s Landing, a vizinhança chamada de Flea Bottom – a HBO não deu pistas do nome, nem maiores informações sobre sua trama.

Além de Tales of Dunk and Egg, inspirada em diferentes livros de George R.R. Martin reunidos na obra O Cavaleiro Andante, publicada em 2019 no Brasil, a sequência que está mais adiantada é House of the Dragon, que começa a ser filmada no Reino Unido no mês que vem. O enredo reconta a história da casa Targaryen, trezentos anos antes dos eventos em GoT e mostra como uma guerra civil destruiu Westeros.