Spin-off de ‘Game of Thrones’ elege ator que viverá rei Viserys Targaryen

Paddy Considine é o primeiro ator anunciado pela HBO para a série House of the Dragon, drama derivado de Game of Thrones. O inglês, que tem um amplo currículo no cinema e interpretou o padre John Hughes em Peaky Blinders, estrelou recentemente as minisséries The Outsider e The Third Day, ambas também da HBO. Ele vai interpretar o rei Viserys Targaryen, um homem decente, que vai defender o legado da família ao assumir o trono de Westeros.

Inspirado na obra de George R.R. Martin, o spin-off se passa 300 anos antes da série de fantasia que se tornou hit da televisão nos últimos anos, chegando ao fim em 2019, na oitava temporada. O roteiro vai iluminar o passado da família Targaryen e suas disputas internas por poder.

A base da nova trama será o livro Fogo & Sangue, sobre os reis Targaryen. Martin ainda disse que duas antologias de sua autoria também vão influenciar a série: Mulheres Perigosas e Rogues, ambas com contos sobre o universo fantástico de Westeros.