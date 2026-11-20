Esqueça o Nordeste precário e pobre. A ordem é enaltecer, sempre que possível, a qualidade de vida na região. A coluna GENTE soube que a ordem veio da direção da emissora para a produção de Lá na Minha Terra que, desde a estreia, vem sendo bombardeada, e com razão, com críticas de todos os lados.

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Em meio a críticas sobre estereótipos na novela, a trama exibiu uma dessas cenas que já demonstram mudanças do leme no navio. No diálogo que foi ao ar na quarta-feira, 18, Delfina (Débora Nascimento) conversa com Cesário (Daniel de Oliveira) e exalta a região. A personagem destaca o Nordeste como polo tecnológico, o avanço das escolas públicas e as pesquisas da Universidade Federal do Ceará (UFC). A fala busca rebater a visão de um sertão precário diante de uma São Paulo moderna, que tanto tem perturbado a direção.

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Uma outra cena que foi ao ar – com uma personagem usando máquina de escrever em pleno 2027 – também foi duramente criticada pela direção. Toda a equipe de cenografia precisou fazer uma varredura em utensílios, acessórios e objetos cênicos para que erros assim não sejam repetidos. Até o figurino vai sofrer adaptações. Para que nada seja uma ruptura brusca, a ordem é que os ajustes sejam perceptíveis, porém, graduais. A novela precisa estar nos trilhos novamente em, no máximo, uma semana.

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Quem não anda nada satisfeito com todo esse quiproquó é o elenco, que vem repetindo gravações, já que muitas cenas foram direto para o ralo. Todos já estão cientes que, por causa do acidente de percurso, não terão recesso de final de ano, como as demais novelas – essas sim com bastante frente de gravações.