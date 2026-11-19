A novela Lá na Minha Terra, da Globo, virou alvo de críticas da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC). Em nota técnica publicada nesta segunda-feira, 16, a instituição questionou a representação do Nordeste na trama de Mário Teixeira e também em um vídeo divulgado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Segundo os pesquisadores, ambas as produções reproduzem uma visão ultrapassada da região, associada à pobreza, à seca e ao atraso, ignorando as transformações econômicas, tecnológicas e sociais das últimas décadas.

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No caso da novela, o documento chama a atenção para a fotografia marcada por tons de barro, marrom e amarelo-queimado, em contraste com as imagens de São Paulo, retratada como uma cidade moderna e tecnológica. A análise também critica cenas em que personagens bebem água em cabaças, utilizam chuveiros externos e se locomovem em paus de arara, apesar de a história se passar entre 2011 e 2026. Já em relação a Nikolas, o estudo questiona o vídeo O Nordeste que foi esquecido, gravado na Bahia, por apresentar situações de vulnerabilidade social como retrato da região.