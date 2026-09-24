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Cultura

Fusão da Paramount com a Warner Bros. Discovery está cada vez mais perto de virar realidade

Fusão entre as gigantes da mídia deverá ser concluída em cerca de duas semanas

Por Ana Rita Fernandes 24 set 2026, 15h29
Warner Bros. Studios in Burbank, California
Warner Bros. Studios in Burbank, California (Ethan Swope/Bloomberg/Getty Images)
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A Paramount anunciou nesta quinta-feira, 24 de setembro, que pretende levantar US$ 7,5 bilhões para ajudar a financiar sua fusão com a Warner Bros. Discovery, avaliada em US$ 111 bilhões. Parte do dinheiro também será usada para quitar outras dívidas da empresa, comandada por David Ellison. No total, a Paramount afirmou que agora pretende captar aproximadamente US$ 44,4 bilhões em dívida garantida adicional, além dos financiamentos anunciados anteriormente.

O acordo de fusão da Paramount com a Warner Bros. Discovery está perto de ser concluído, após a empresa ter chegado a um acordo com 12 procuradores-gerais estaduais para encerrar o processo antitruste, argumentando que a compra concentraria poder demais em uma única empresa nos mercados de TV fechada e de filmes de grande bilheteria, o qual moviam em relação ao pacto.

O juiz responsável pelo caso agendou uma audiência para esta quinta-feira para analisar os pontos do acordo proposto, e, dependendo da aprovação do juiz, a fusão entre a Paramount e a Warner Bros. deverá ser concluída em cerca de duas semanas.

Pai de David Ellison, Larry Ellison, fundador da Oracle e bilionário, garantiu pessoalmente um financiamento de US$ 46,7 bilhões em capital próprio para a aquisição da Warner Bros. Além disso, a Paramount garantiu US$ 24 bilhões em compromissos dos fundos soberanos da Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. Segundo a Paramount, os três fundos do Oriente Médio deteriam 38,5% da Paramount-Warner Bros. resultante da fusão.

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