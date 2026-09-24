Fusão da Paramount com a Warner Bros. Discovery está cada vez mais perto de virar realidade

A Paramount anunciou nesta quinta-feira, 24 de setembro, que pretende levantar US$ 7,5 bilhões para ajudar a financiar sua fusão com a Warner Bros. Discovery, avaliada em US$ 111 bilhões. Parte do dinheiro também será usada para quitar outras dívidas da empresa, comandada por David Ellison. No total, a Paramount afirmou que agora pretende captar aproximadamente US$ 44,4 bilhões em dívida garantida adicional, além dos financiamentos anunciados anteriormente.

O acordo de fusão da Paramount com a Warner Bros. Discovery está perto de ser concluído, após a empresa ter chegado a um acordo com 12 procuradores-gerais estaduais para encerrar o processo antitruste, argumentando que a compra concentraria poder demais em uma única empresa nos mercados de TV fechada e de filmes de grande bilheteria, o qual moviam em relação ao pacto.

O juiz responsável pelo caso agendou uma audiência para esta quinta-feira para analisar os pontos do acordo proposto, e, dependendo da aprovação do juiz, a fusão entre a Paramount e a Warner Bros. deverá ser concluída em cerca de duas semanas.

Pai de David Ellison, Larry Ellison, fundador da Oracle e bilionário, garantiu pessoalmente um financiamento de US$ 46,7 bilhões em capital próprio para a aquisição da Warner Bros. Além disso, a Paramount garantiu US$ 24 bilhões em compromissos dos fundos soberanos da Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. Segundo a Paramount, os três fundos do Oriente Médio deteriam 38,5% da Paramount-Warner Bros. resultante da fusão.