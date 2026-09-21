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Cultura

Paramount fecha acordo e destrava compra da Warner, diz jornal

Negociação com doze estados dos EUA marca último obstáculo para aquisição de 111 bilhões de dólares

Por Lucas Almeida 21 set 2026, 12h56
Escritório da Paramount em Los Angeles
Escritório da Paramount em Los Angeles (Justin Sullivan/Getty Images)
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A Paramount chegou a um acordo nesta segunda-feira, 21, para encerrar o processo antitruste que vinha adiando a compra da Warner Bros. Discovery por 111 bilhões de dólares, segundo o The New York Times. O acordo elimina o último obstáculo significativo à aquisição.

Em julho, um grupo de doze estados dos EUA liderado pelo procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, processou a Paramount. A ação argumenta que a compra concentraria poder demais em uma única empresa nos mercados de TV fechada e de filmes de grande bilheteria.

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Os dois lados chegaram a um acordo após semanas de negociação. Pelos termos, a Paramount vai investir 1,5 bilhão adicionais de dólares em produção nos próximos cinco anos e se compromete a lançar 30 filmes por ano nos cinemas. A Paramount também concordou em criar um conselho para garantir a independência editorial da CNN e da CBS News. A empresa e Bonta não comentaram o acordo.

Em agosto, a Paramount aumentou a pressão sobre Bonta ao afirmar que poderia deixar a Califórnia e transferir a maior parte de seus empregos para outros estados. A empresa corre contra o relógio. Se a compra não for concluída até 30 de setembro, a Paramount passa a pagar cerca de 7 milhões de dólares por dia aos acionistas da Warner, uma “taxa por atraso” prevista no contrato, segundo a revista Variety.

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