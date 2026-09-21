Paramount fecha acordo e destrava compra da Warner, diz jornal

A Paramount chegou a um acordo nesta segunda-feira, 21, para encerrar o processo antitruste que vinha adiando a compra da Warner Bros. Discovery por 111 bilhões de dólares, segundo o The New York Times. O acordo elimina o último obstáculo significativo à aquisição.

Em julho, um grupo de doze estados dos EUA liderado pelo procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, processou a Paramount. A ação argumenta que a compra concentraria poder demais em uma única empresa nos mercados de TV fechada e de filmes de grande bilheteria.

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Os dois lados chegaram a um acordo após semanas de negociação. Pelos termos, a Paramount vai investir 1,5 bilhão adicionais de dólares em produção nos próximos cinco anos e se compromete a lançar 30 filmes por ano nos cinemas. A Paramount também concordou em criar um conselho para garantir a independência editorial da CNN e da CBS News. A empresa e Bonta não comentaram o acordo.

Em agosto, a Paramount aumentou a pressão sobre Bonta ao afirmar que poderia deixar a Califórnia e transferir a maior parte de seus empregos para outros estados. A empresa corre contra o relógio. Se a compra não for concluída até 30 de setembro, a Paramount passa a pagar cerca de 7 milhões de dólares por dia aos acionistas da Warner, uma “taxa por atraso” prevista no contrato, segundo a revista Variety.