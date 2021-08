Filmes sobre Suzane von Richthofen serão lançados no Amazon Prime Video

A Amazon anunciou nesta quinta-feira, 19, que os filmes inspirados no assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, planejados por ela e pelo então namorado Daniel Cravinhos, estrearão com exclusividade na plataforma de streaming Prime Video no dia 24 de setembro, para mais de 240 países e territórios.

Batizados como A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, a dupla de filmes conta a mesma história: o assassinato de Manfred e Marisia von Richthofen, que chocou o país em 2002. Apesar de assumirem a autoria do crime, Suzane e o namorado contam versões diferentes da história, e cada uma delas foi retratada em um longa próprio. Os roteiros têm como base os autos do processo, que culminou na condenação de ambos pela morte do casal.

Pensado inicialmente para o cinema, os longas chegaram a anunciar ingressos válidos para os dois filmes, mas a pandemia fez com que a ideia fosse abandonada. A produção traz Carla Diaz na pele de Suzane, enquanto Leonardo Bittencourt dá vida a Cravinhos. Os filmes foram dirigidos por Mauricio Eça, com roteiro de Ilana Casoy e Raphael Montes, que já trabalharam juntos e na série, e no livro, Bom Dia, Verônica, da Netflix.

Confira o trailer: