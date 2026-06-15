Filme de terror com Wagner Moura e Greta Lee ganha 1º trailer
Coprodução americana, inglesa e francesa, 'A Última Casa' estreia em agosto na Netflix
A Netflix lançou, nesta segunda-feira, 15, o trailer oficial de A Última Casa, thriller estrelado por Wagner Moura e Greta Lee. Dirigido pelo francês Louis Leterrier, o filme é uma ficção científica com tons de terror que acompanha uma família de quatro pessoas presa dentro de casa sem qualquer possibilidade de saída. Para tentar sobreviver, eles precisam lidar com a falta de recursos e uma ameaça misteriosa que assola o mundo.
Moura interpreta Jason, pai da família, que logo no início do teaser é visto tentando abrir as portas da casa, até perceber que todas estão trancadas. Com roteiro de Matthew Robinson, a produção está prevista para estrear em 7 de agosto na plataforma.
Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:
- Tela Plana para novidades da TV e do streaming
- O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
- Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
- Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial