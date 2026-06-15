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Cultura

Filme de terror com Wagner Moura e Greta Lee ganha 1º trailer

Coprodução americana, inglesa e francesa, 'A Última Casa' estreia em agosto na Netflix

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 15h37
Uma família de quatro pessoas sentada à mesa de jantar sob uma luminária Tiffany. Um homem branco de camiseta clara e uma mulher asiática de camisa listrada olham para frente. Duas crianças asiáticas, uma menina e um menino, estão concentradas em objetos sobre a mesa. A cena é iluminada pela luminária, criando um ambiente íntimo
Cena de 'A Última Casa', produção da Netflix estrelada por Wagner Moura e Greta Lee (Reprodução/Netflix)
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Filme de terror com Wagner Moura e Greta Lee ganha 1º trailer Priorize VEJA no Google

A Netflix lançou, nesta segunda-feira, 15, o trailer oficial de A Última Casa, thriller estrelado por Wagner Moura e Greta Lee. Dirigido pelo francês Louis Leterrier, o filme é uma ficção científica com tons de terror que acompanha uma família de quatro pessoas presa dentro de casa sem qualquer possibilidade de saída. Para tentar sobreviver, eles precisam lidar com a falta de recursos e uma ameaça misteriosa que assola o mundo.

Moura interpreta Jason, pai da família, que logo no início do teaser é visto tentando abrir as portas da casa, até perceber que todas estão trancadas. Com roteiro de Matthew Robinson, a produção está prevista para estrear em 7 de agosto na plataforma.

 

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TAGS:
Em Cartaz
Filme
Netflix
Streaming
Wagner Moura
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