Filha de Roberto Justus é diagnosticada com leucemia; conheça os sintomas

Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, revelou nessa quinta-feira, 26, que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, tipo de câncer que afeta a medula óssea. Em uma publicação no Instagram, Fabiana contou que procurou auxílio médico com queixas comuns. “Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, eu não saí mais”, detalhou ela, que descobriu a doença ainda em fase inicial.

A influenciadora de 37 anos está internada para o primeiro ciclo de tratamento, que deve durar cerca de um mês. Emocionada, ela pediu força aos seguidores e se disse confiante. “Eu já internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia. Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos. Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura”, diz ela em um trecho do vídeo.

O que é a leucemia mieloide aguda

A leucemia é um tipo de câncer que afeta a medula óssea, cordão no interior da coluna vertebral responsável pela produção das células sanguíneas, como os leucócitos, plaquetas e hemácias. No caso da leucemia mieloide aguda, as células-tronco mieloides, que originam as células sanguíneas, sofrem uma série de mutações genéticas. Nesse processo, há a formação de blastos, que são células que não amadurecem como deveriam e se multiplicam descontroladamente, de maneira acelerada, atrapalhando o desenvolvimento das células saudáveis.

Esse é um dos tipo mais comuns de leucemia em adultos, mas raramente atinge pessoas com menos de 45 anos — a média de idade dos pacientes é de 68 anos. Os sintomas mais comuns estão relacionados à baixa produção de hemácias, plaquetas e leucócitos saudáveis, levando a quadros de anemia, infecções e sangramentos. Os pacientes também podem apresentar fadiga, palidez, manchas vermelhas pela pele, perda de apetite e de peso sem motivo aparente, entre outros sintomas.