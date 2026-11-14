Ex-integrante de ‘Rebelde’ faz revelação sobre Chay Suede

Micael Borges resolveu defender Chay Suede das críticas de fãs que o acusam de esnobar sua passagem por Rebelde Brasil, novela da Record que marcou o início de sua trajetória na televisão. Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o ator garantiu que o colega mantém carinho pelo projeto e surpreendeu ao revelar que ele, ao contrário do que muitos imaginam, aceitou participar de uma possível turnê de reencontro do grupo.

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“Chay é muito grato pelo projeto, ele tem um respeito enorme. Ele foi uma das pessoas que topou voltar com uma turnê. Todo mundo acha que não, mas não foi o Chay [que negou o reencontro]. Mas não posso começar a falar, porque senão vai virar polêmica”, afirmou Micael, reacendendo a expectativa dos fãs para uma reunião musical dos antigos integrantes. Até o momento, não há confirmação de que a turnê sairá do papel.

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A defesa de Micael acontece após Chay ser alvo de comentários nas redes sociais por sua reação ao rever imagens de Rebelde durante participação no Domingão com Huck, da TV Globo. Parte do público interpretou como desdém pela produção. Depois da repercussão, ele pediu desculpas e reconheceu a importância da novela, que definiu como uma escola em sua formação artística.