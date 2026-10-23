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Cultura

A sutil referência de ‘Quem Ama Cuida’ a ‘Rebelde’ com Chay Suede

Cena faz referência à novela da Record

Por Giovanna Fraguito 23 out 2026, 16h26 | Atualizado em 23 out 2026, 16h27
Chay Suede em 'Quem Ama Cuida'
Chay Suede em 'Quem Ama Cuida' (Reprodução/TV Globo)
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A sutil referência de ‘Quem Ama Cuida’ a ‘Rebelde’ com Chay Suede Priorize VEJA no Google

Uma gravata vermelha ganhou um significado especial no capítulo de Quem Ama Cuida exibido nesta quinta-feira, 22. Em uma cena da novela das nove da Globo, Chay Suede, que interpreta o advogado Pedro, apareceu dando um nó no acessório, em uma possível homenagem a Rebelde (2011), produção da Record em que contracenou com Lua Blanco, morta no último domingo, 18, aos 39 anos, após enfrentar um câncer.

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Durante a sequência, Adriana, personagem de Leticia Colin, pergunta ao advogado se ele costuma usar gravatas. “A vida inteira. Desde adolescente”, responde Pedro, sorrindo. “Você dança de gravata também?”, questiona a protagonista. “Quer que eu dance para você?”, brinca ele. O diálogo remete à época em que Chay interpretava Tomás Campos Sales em Rebelde, novela marcada pelos uniformes escolares e pelas gravatas vermelhas usadas pelos personagens. A sequência, no entanto, foi gravada antes da morte da atriz.

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