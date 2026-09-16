Ex-galã da Globo, Jônatas Faro choca com mudança de visual

O ator Jônatas Faro, conhecido por interpretar Conrado em Cheias de Charme (2012), chamou a atenção após entrar para A Fazenda 18. Aos 39 anos, o artista surgiu nas telas com um visual diferente daquele que marcou sua carreira na televisão. Na novela da Globo, Jônatas viveu um playboy que fazia par romântico com Cida, personagem de Isabelle Drummond. O papel ajudou a consolidar sua imagem como um dos galãs da trama.

Com o início do reality show da Record, nesta segunda-feira, 14, a aparência do ator virou assunto entre os telespectadores. Nas redes sociais, internautas que acompanharam sua trajetória compararam registros antigos com imagens atuais e comentaram as mudanças no rosto. Parte das reações mencionou possíveis procedimentos estéticos realizados pelo artista ao longo dos anos. “Não reconheci”, escreveu um. “Envelheceu como leite no sol”, ironizou outro.

Em conversa com a coluna GENTE no Carnaval de 2025, o ator falou sobre críticas às mudanças na aparência. “Beleza é algo interno. Gostei dos procedimentos, estou feliz com o meu corpo. Já fiz um monte de coisa. Críticas fazem parte, sou uma pessoa pública”, disse na época.

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Além do ex-galã, a 18ª temporada de A Fazenda reúne outros nomes conhecidos da televisão e da internet, como Daniel Erthal, também ex-galã de novelas, e a jornalista Monica Fonseca.

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