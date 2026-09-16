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Cultura

Ex-galã da Globo, Jônatas Faro choca com mudança de visual

Ator é um dos participantes de 'A Fazenda 18'

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 13h25
Homem jovem de pele clara, cabelo castanho escuro e olhos castanhos, sorrindo levemente, usando uma camiseta preta e um casaco branco sobre os ombros, em um ambiente interno com fundo desfocado
Jônatas Faro em 'Cheias de Charme' (TV Globo/Reprodução)
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O ator Jônatas Faro, conhecido por interpretar Conrado em Cheias de Charme (2012), chamou a atenção após entrar para A Fazenda 18. Aos 39 anos, o artista surgiu nas telas com um visual diferente daquele que marcou sua carreira na televisão. Na novela da Globo, Jônatas viveu um playboy que fazia par romântico com Cida, personagem de Isabelle Drummond. O papel ajudou a consolidar sua imagem como um dos galãs da trama.

Homem de cabelos longos e castanhos, barba rala, camiseta preta e colar prateado, com a mão esquerda no peito, olhando para cima e para a direita, em um ambiente interno com paredes claras e detalhes de madeira
Jonatas Faro em ‘A Fazenda 18’ (Instagram/Reprodução)

Com o início do reality show da Record, nesta segunda-feira, 14, a aparência do ator virou assunto entre os telespectadores. Nas redes sociais, internautas que acompanharam sua trajetória compararam registros antigos com imagens atuais e comentaram as mudanças no rosto. Parte das reações mencionou possíveis procedimentos estéticos realizados pelo artista ao longo dos anos. “Não reconheci”, escreveu um. “Envelheceu como leite no sol”, ironizou outro.

Em conversa com a coluna GENTE no Carnaval de 2025, o ator falou sobre críticas às mudanças na aparência. “Beleza é algo interno. Gostei dos procedimentos, estou feliz com o meu corpo. Já fiz um monte de coisa. Críticas fazem parte, sou uma pessoa pública”, disse na época.

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Além do ex-galã, a 18ª temporada de A Fazenda reúne outros nomes conhecidos da televisão e da internet, como Daniel Erthal, também ex-galã de novelas, e a jornalista Monica Fonseca.

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Jonatas Faro em camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. 08/03/2025
Jonatas Faro em camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. 08/03/2025 (Giovanna Fraguito/VEJA)
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