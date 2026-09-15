As curiosidades e polêmicas de participantes de ‘A Fazenda 18’

A nova temporada de A Fazenda estreou na segunda-feira, 14, na TV Record, reunindo 22 participantes em busca do prêmio de 2,5 milhões de reais. Entre atores, cantores, influenciadores e ex-BBBs, o elenco de A Fazenda 18 chega ao confinamento com histórias curiosas, passagens pela televisão e episódios polêmicos que já chamaram a atenção do público. Confira curiosidades e polêmicas relacionadas a alguns dos participantes:

Sergio Hondjakoff. O ator ficou conhecido nacionalmente ao interpretar Cabeção em Malhação, durante seis temporadas. Nos últimos anos, seu nome voltou aos holofotes por conta de problemas relacionados à dependência química e pela busca por tratamento. Em 2022, Sergio foi resgatado de uma clínica de recuperação em situação de cárcere privado, em um caso que ganhou repercussão na imprensa.

Daniel Erthal. Ficou conhecido do público por seus trabalhos em novelas como Malhação, Da Cor do Pecado e Porto dos Milagres, além de participações em outras produções da televisão brasileira. Em 2023, o ator chamou atenção ao ser flagrado vendendo cervejas nas ruas de Copacabana, no Rio de Janeiro, durante o Réveillon. A imagem viralizou nas redes sociais e gerou repercussão sobre sua mudança de atividade profissional. Daniel, que também já se dedicou ao empreendedorismo, passou a compartilhar nas redes sociais registros de sua rotina trabalhando como vendedor ambulante.

Maíra Charken. A atriz e apresentadora integrou o grupo humorístico Deznecessários e o grupo musical Blitz, além de ter participado do reality musical Popstar, do SBT, no qual ficou entre as dez finalistas. Em 2016, assumiu o comando do Vídeo Show, da Globo, e no ano seguinte participou do quadro Saltibum, do Caldeirão do Huck, onde conheceu o atual marido, o atleta Renato Antunes.

Lucas Bissoli. Ex-participante do BBB 22, Lucas Bissoli ficou conhecido como o Barão da Piscadinha durante sua participação no reality da Globo. O médico, que é natural do Espírito Santo, também chamou atenção por ter vivido um romance com Eslovênia Marques, com quem se relacionou dentro do reality. Antes de entrar no programa, Lucas era engenheiro, mas decidiu mudar de carreira e retomou os estudos em Medicina após deixar o confinamento. Em 2025, concluiu a faculdade e passou a produzir conteúdo nas redes sociais sobre saúde e emagrecimento.

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Mayk Leão. Não ficou conhecido por uma novela ou por um hit, mas por um suposto disco voador. O influenciador de Campo Largo, no Paraná, ganhou fama ao afirmar que havia registrado um OVNI na chácara onde mora. O vídeo viralizou e transformou o rapaz em uma espécie de celebridade, com direito a milhões de seguidores em poucas horas. Antes disso, Mayk trabalhou como panfleteiro e técnico de enfermagem. Nas suas redes sociais, também mostra a rotina no campo, resgata animais e reforma a própria casa.

Jottapê. Já foi MC, ator mirim, galã da Netflix e agora quer encarar o confinamento. O paulista ficou conhecido como Doni, protagonista da série Sintonia, mas sua carreira começou bem antes, com passagens por Avenida Brasil, Chiquititas e pelo cinema. No funk, ganhou fama como MC Jottapê e fez shows pelo país. A virada veio em 2025, quando anunciou sua conversão à Igreja Evangélica e deixou a música para trás.

Murilo Dias. O modelo e influenciador, que ficou conhecido no Soltos em Floripa, ganhou fama não apenas pelas fotos nas redes sociais, mas também por supostamente ter dado em cima de Bruna Biancardi, mulher de Neymar. O nome dele ainda foi envolvido em rumores de um relacionamento extraconjugal. Antes dos holofotes, Murilo encarou uma rotina bem menos glamourosa: foi garçom, atendente, panfleteiro e servente de obra.

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Catherine Bascoy. A influenciadora foi apontada como suposto affair de Vini Jr. antes de o jogador assumir o relacionamento com Virginia Fonseca. O rumor colocou Catherine no radar dos famosos e fez sua vida amorosa virar assunto nas redes sociais. Agora, ela troca os holofotes dos relacionamentos pelo reality da Record, onde terá a chance de mostrar que não é apenas um nome ligado às especulações sobre o craque do futebol.

Eduarda Braum. A modelo fez história ao se tornar a primeira brasileira a vencer o Miss Supranational, em 2024, levando o título de um dos principais concursos de beleza do mundo. Antes de trocar as passarelas pelo confinamento, Eduarda já havia conquistado os holofotes com sua beleza e representado o Brasil no exterior.

Ariela Cassaro. A empresária participou da quarta temporada de Casamento às Cegas, da Netflix, onde ficou noiva de Evandro Pinto. O romance, porém, desandou quando ela descobriu que o rapaz havia chamado uma ex-ficante de “amor” e “baby” por mensagem. Depois ainda soube que ele tinha mais um filho que não havia contado. O noivado terminou antes do altar, com direito a briga feia. Ariela ainda virou meme pelo uso frequente de expressões em inglês, como “I’m sorry”.

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Darlin Ferrattry. Mãe de Lexa e Wenny, a empresária é responsável pela administração da carreira das filhas. A matriarca do funk também mantém um perfil em plataforma de conteúdo adulto. Além disso, Darlin já se envolveu em discussões públicas relacionadas à carreira de Lexa e à exposição da família nas redes sociais.

Franciele Grossi. Conhecida anteriormente como Fran Almeida, ela já chega a A Fazenda 18 com uma expulsão no currículo. A influenciadora participou do BBB 14 e, em 2018, entrou no Power Couple Brasil 3 ao lado do então marido, Diego Grossi. O casal foi eliminado do reality após Diego ameaçar Anderson, marido de Munik Nunes, durante uma discussão sobre o retorno de uma van para a sede. A ameaça rendeu a expulsão dos dois. Franciele e Diego terminaram o relacionamento em 2022, após quase nove anos juntos, e são pais de Enrico.

Jônatas Faro. O ator ficou conhecido ainda criança ao interpretar o personagem Rafa em Chiquititas, do SBT, e também participou de outras produções na Globo, como Malhação e Cheias de Charme. Na vida pessoal, é pai de um filho com a atriz Danielle Winits, com quem foi casado entre 2010 e 2011. O relacionamento terminou após pouco mais de um ano de união.

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Gabriel Torres. Ele é ex-namorado de Mara Maravilha e pai de um filho com a apresentadora. O relacionamento entre os dois terminou, mas rendeu uma história familiar que volta a despertar curiosidade com a entrada do ator no reality. Gabriel também já trabalhou na televisão e no teatro, construindo sua carreira longe dos holofotes que cercam a ex-companheira.

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