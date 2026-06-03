O paranaense Mayk Leão, 31, viralizou esta semana ao filmar luzes estranhas da varanda de casa e afirmar ter registrado um OVNI (Objeto Voador Não Identificado). Ele é formado em técnico de enfermagem e trabalha como influenciador digital. Mayk vive sozinho em uma chácara zona rural de Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba. A propriedade fica em uma área isolada, acessada por uma estrada de terra, em uma região com pouca infraestrutura. Não há água encanada, nem sinal de celular (apenas wifi) por exemplo.

Antes de publicar a história, ele tinha 46 mil seguidores no Instagram. Nesta quarta-feira, 3, está com mais de 1,4 milhão. Há dois anos, Mayk deixou o trabalho em um hospital da Campo Largo para viver na propriedade da família. Desde então, ele trabalha com produção de conteúdo, gravando a rotina na chácara onde cria mais de 280 animais, parte deles resgatados por um trabalho voluntário que faz.

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