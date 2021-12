Estrelas de ‘Sex And The City’ se pronunciam sobre caso de assédio

As protagonistas de Sex And The City – que voltaram agora as telas com revival And Just Like That – se pronunciaram sobre as acusações de assédio sexual feitas contra Chris Noth. Na última quinta-feira, 16, o ator, que viveu o Mr. Big na série, foi acusado por duas mulheres abuso e estupro segundo o jornal americano The Hollywood Reporter.

Cynthia Nixon, que interpreta Miranda Hobbes, publicou um comunicado em suas redes sociais assinado por ela mesma, Kristin Davis (Charlotte) e Sarah Jessica Parker (Carrie). “Estamos profundamente tristes em ouvir as acusações contra Chris Noth. Apoiamos as mulheres que se apresentaram e compartilharam suas experiências dolorosas. Sabemos que deve ser uma coisa muito difícil de fazer e as elogiamos por isso”, diz a nota.

Na esteira das acusações, o ator também foi demitido do elenco da série The Equalizer. Exibida pela Universal Television e pela CBS, a produção atualmente está em sua segunda temporada nos Estados Unidos. Noth dava vida a William Bishop, ex-diretor da CIA, e atuava ao lado de Queen Latifah. Os representantes do ator ainda não se pronunciaram sobre a demissão.