Erik Marmo conta como escapou de incêndio que destruiu casa

O ator Erik Marmo, 50 anos, contou como conseguiu escapar do incêndio que atingiu o prédio onde morava com a família, em Beverly Hills, nos Estados Unidos. O episódio aconteceu em 9 de setembro, quando ele estava sozinho no imóvel.

Segundo Marmo, dois homens que estavam do lado de fora bateram à porta para alertá-lo sobre uma fumaça preta no segundo andar. Ele desceu rapidamente, acionou o serviço de emergência e pegou apenas itens essenciais, como carteira, chave do carro e documentos da família.

Do lado de fora, o ator ainda avisou uma vizinha que permanecia no prédio. “Eu vi cuspindo fogo pelo ar-condicionado. O fogo foi avançando, queimou uma unidade inteira, prejudicou um pouco outras unidades, a minha e a outra”, relatou o artista ao Domingo Espetacular, da Record.

Após o fogo ser controlado, os moradores receberam autorização para entrar brevemente no prédio e retirar alguns pertences. Marmo priorizou computadores, roupas e materiais escolares dos filhos. O imóvel continua interditado, e a causa do incêndio ainda não foi divulgada. Enquanto procura um novo lar, o ator está hospedado com a família na casa de amigos.

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