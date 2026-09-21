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Cultura

Erik Marmo conta como escapou de incêndio que destruiu casa

Episódio aconteceu no dia 9 de setembro

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 16h28 | Atualizado em 22 set 2026, 10h54
À esquerda, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e olhos azuis sorri para a câmera. À direita, um caminhão de bombeiros vermelho com um bombeiro no topo joga água em uma casa em chamas, com fumaça densa e árvores ao redor
Incêndio atingiu casa de Erik Marmo (@erik.marmo/Instagram)
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Erik Marmo conta como escapou de incêndio que destruiu casa Priorizar nos meus resultados Google

O ator Erik Marmo, 50 anos, contou como conseguiu escapar do incêndio que atingiu o prédio onde morava com a família, em Beverly Hills, nos Estados Unidos. O episódio aconteceu em 9 de setembro, quando ele estava sozinho no imóvel.

Segundo Marmo, dois homens que estavam do lado de fora bateram à porta para alertá-lo sobre uma fumaça preta no segundo andar. Ele desceu rapidamente, acionou o serviço de emergência e pegou apenas itens essenciais, como carteira, chave do carro e documentos da família.

Do lado de fora, o ator ainda avisou uma vizinha que permanecia no prédio. “Eu vi cuspindo fogo pelo ar-condicionado. O fogo foi avançando, queimou uma unidade inteira, prejudicou um pouco outras unidades, a minha e a outra”, relatou o artista ao Domingo Espetacular, da Record.

Após o fogo ser controlado, os moradores receberam autorização para entrar brevemente no prédio e retirar alguns pertences. Marmo priorizou computadores, roupas e materiais escolares dos filhos. O imóvel continua interditado, e a causa do incêndio ainda não foi divulgada. Enquanto procura um novo lar, o ator está hospedado com a família na casa de amigos.

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