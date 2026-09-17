Vaquinha para ajudar Erik Marmo surpreende com valor arrecadado

O ator Erik Marmo, 50 anos, recebeu uma onda de solidariedade após a casa onde vivia com a família, em Los Angeles, nos Estados Unidos, ser atingida por um incêndio no último domingo, 13. Uma vaquinha organizada por amigos para ajudar na reconstrução do imóvel já arrecadou 40 mil dólares, cerca de 207 mil reais, até a manhã desta quinta-feira, 17. A campanha tem como meta reunir 55 mil dólares, o equivalente a aproximadamente 283 mil reais, de acordo com a plataforma de arrecadação. O valor recebido em cerca de quatro dias representa 74% do objetivo.

Marmo mora nos Estados Unidos desde 2014 com a esposa, Larissa Burnier, e os filhos, Daniel e Natan. Após o incêndio, o ex-galã da Globo compartilhou nas redes sociais um vídeo mostrando o estado da casa e agradeceu o apoio recebido.

“A vida nos atira circunstâncias que não podemos controlar. Mas podemos escolher como enfrentar essas situações. Rodeado de pessoas incríveis, tudo fica mais leve em momentos difíceis. Com tantas coisas boas vindo das pessoas que nos rodeiam, só podemos sentir gratidão e esperança por um futuro que promete ser um melhor! Um grande obrigado do fundo do meu coração a todos os que nos ajudaram a carregar pertences pessoais, nos ofereceram um lugar para ficar, nos enviaram dinheiro, boas vibrações e amor”, escreveu o artista.

Conhecido por interpretar Cláudio em Mulheres Apaixonadas (2003), quando fez par romântico com Carolina Dieckmann, Erik Marmo também participou de Malhação e do seriado Sandy & Junior.

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