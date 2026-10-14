‘Erasmo Carlos achava que era imortal’, diz Nelson Motta

Nelson Motta, 81 anos, conviveu com Erasmo Carlos por décadas – juntos compuseram quatro canções. Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), o compositor, escritor e produtor comenta a briga pela herança deixada por Erasmo:

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“Erasmo achava que era imortal, e é mesmo. Enquanto estiverem ouvindo, cantando as músicas dele, ele estará vivo. Essa é a minha teoria metafísica sobre a permanência de alguns artistas. Fico triste com isso (brigas), porque adoro o Léo (filho de Erasmo). Menino de ouro, conheço desde garoto. Erasmo e eu tínhamos quatro músicas juntos. Inclusive, uma delas é das minhas top five, Noturno Carioca. Que música linda, meu Deus do céu. Grande orgulho dessa música. (…) Como diz Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Eu já fui casado, já fiz união estável. As pessoas têm que pensar nas consequências. A pessoa que viveu tanto tempo ganha status de companheira. Se tivesse feito contrato de união estável, que é praticamente casamento, ela não seria herdeira natural dele. Agora, não sei, advogado que sabe disso. Tomara que se resolva. Acho que cada um merece uma parte”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).