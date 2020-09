Chadwick Boseman: Lupita se manifesta pela 1ª vez sobre morte do ator

A atriz Lupita Nyong’o comoveu as redes sociais nesta terça-feira, 8, ao publicar em seu Instagram um tributo ao companheiro de elenco Chadwick Boseman, morto no dia 28 de agosto por complicações de um câncer no cólon. Na foto que abre o extenso tributo, a atriz, que interpretou Nakia, par romântico de Boseman em Pantera Negra, aparece sorrindo ao lado do colega. “Estou sofrendo ao pensar e falar sobre meu amigo Chadwik Boseman no passado”, escreveu em sua primeira manifestação pública sobre a morte do ator.

Lupita descreve com pesar que a notícia da morte é um soco no estômago todas as manhãs, e que embora reconheça o teor mortal da vida humana, algumas pessoas carregam uma energia imortal. “É algo que parece imune à passagem do tempo, e Chadwick era uma dessas pessoas.”. A atriz descreveu o impacto do ator em sua vida e na de todos ao seu redor. No set de filmagens, ela conta que Chadwick tirava o máximo de seu tempo e de seu corpo, e estava sempre disposto a ajudar, além de demonstrar uma grande disciplina e dedicação. “Ele elevou a qualidade do trabalho de todos. Com sua generosidade de espírito, ele criava um ambiente livre de egos sendo um exemplo disso, e tinha sempre um olhar acalentador e um abraço forte para compartilhar.” A atriz ainda conta que o amigo muitas vezes apertava seu ombro quando sentia que ela estava tensa, gesto que a ajudava a relaxar.

Outro ponto ressaltado por Lupita é a importância do ator para a população negra, o legado deixado por ele e seu amor à vida. “Ele ativou nosso orgulho… Seu poder segue vivo e vai reverberar por gerações que ainda virão. Ele usou sua força para contar histórias com um significado, e agora nós contamos a dele”.

Confira a tradução da íntegra:

Eu escrevo estas palavras de um lugar de desesperança, para honrar um homem que tinha uma esperança enorme. Estou sofrendo em pensar e falar sobre o meu amigo, Chadwick Boseman, no passado. Isso não faz sentido. A notícia de sua morte é um soco no meu estômago todas as manhãs. Estou ciente de que somos todos mortais, mas cruzamos com algumas pessoas na vida que emanam uma energia imortal, como se eles já tivessem existido antes e estivessem exatamente onde deveriam estar – aqui!… É algo que parece imune à passagem do tempo, e Chadwick era uma dessas pessoas.

Chadwick era um homem que aproveitava o máximo de seu tempo, e de alguma forma, ainda era capaz de tomar um tempo para si. Eu não o conhecia há muito tempo, mas ele teve um efeito profundo sobre mim no tempo em que estivemos juntos. Quando nos juntamos para Pantera Negra, me lembro de ser golpeada por sua calma e poderosa presença. Não havia uma gota de arrogância nele, mas havia uma frequência superior que ele parecia operar. Você tinha a sensação de ele estar por inteiro no presente e, de alguma forma, completamente ciente de coisas em um futuro distante. Como resultado, eu notei que Chadwick nunca parecia apressado. Ele comandava o seu tempo com sabedoria.

Ele aparecia para todos os ensaios e treinava e filmava todos os dias sempre com uma expressão impenetrável. Ele absorvia tudo. Era ágil. Ele colocava a barra de expectativas lá em cima trabalhando com sua generosidade de espírito, ele criava um ambiente livre e egos sendo um exemplo disso, e ele tinha sempre um olhar acalentador e um abraço forte para compartilhar. Suas mãos largas desciam pelos meus ombros e o apertavam de uma forma que aliviava toda a tensão que eu não percebia estar carregando. As mãos de Chadwick eram fortes o suficiente para carregar o peso do filme e livres o suficiente para segurar as minhas quando eu precisava.

Ele era impecável com suas palavras. Eu nunca o ouvi reclamar, e definitivamente havia algumas coisas que ele poderia reclamar. Eu acho que ele entendia o poder das palavras e escolheu transmitir poder através de suas palavras. Ele usava sua boca para construir, edificar, e nunca para destruir. E ele a usou para contar algumas piadas lamentáveis de “tiozão”. Ele praticava não ficar contra ele. Ele parecia realmente se amar. Ele expressava quem realmente era, mesmo que isso significasse não sorrir quando achavam que ele deveria. Ele aceitava a si mesmo, e talvez esse seja o motivo dele ter sido capaz de amar tantas pessoas tão profundamente.

Ele usava seu corpo de todas as formas que podia. Ele fazia as próprias acrobacias, tocava em suas próprias festas, virava noites dançando, dominava as artes marciais… a lista continua. Ele amava, honrava e respeitava o próprio corpo, e fazia com ele mais do que a maioria de nós. E por fazer isso, ele aceitou o risco de estar vivo, completamente vivo. Parece que a vida desistiu de Chadwick muito antes dele desistir da vida”

Quando eu estava com Chadwick, eu queria ser melhor. Menos bonita e com mais propósito… Ele se abastecia de amor, não de medo. Ele se movia calma e deliberadamente, sem impor seus ideais aos outros. E mesmo assim, garantiu que sua vida significasse algo maior. Tudo era sobre isso. Ele se importava profundamente com a humanidade, com o povo negro, com o seu povo. Ele ativou o nosso orgulho. Ao se esforçar e trabalhar com um propósito tão elevado nos filmes que se comprometeu, Chadwick fez do infinito sua casa. Como resultado, estamos todos alimentados por seu trabalho e por sua presença em nossas vidas. Seu poder segue vivo e vai reverberar por gerações que ainda virão. Ele usou sua força para contar histórias com um significado, e agora nós contamos a dele…

A morte do Chadwick é algo que eu não consigo nem assimilar, e nem seguir adiante agora. Talvez com o tempo… Vou tomar o meu tempo… e em sua honra, eu prometo não desperdiçá-lo. E espero que vocês façam o mesmo. Minhas condolências mais profundas à família, amigos e para a sua amada esposa, Simone, de quem ouvi essa frase tão articulada e ressonante: Tome o seu tempo, mas não desperdice o seu tempo.