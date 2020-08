Chadwick Boseman: cenas inéditas do ator em tributo da Marvel

A Marvel divulgou na noite deste domingo, 30, um tributo ao ator Chadwick Boseman, que morreu na sexta-feira, 28, vítima de um câncer de Cólon. No vídeo, estrelas do estúdio que dividiram cenas com o artista, bem como, produtores e diretores, prestam uma última homenagem ao eterno Pantera Negra. Confira a homenagem:

Além das cenas de bastidores de Pantera Negra, as imagens mostram Boseman nas pré-estreias do longa ao redor do mundo e o poder que o filme construiu por todo o lugar que passou. “É legal ver o que (Pantera Negra) significa para as pessoas. Na minha cabeça, eu pensava: ‘O que isso significa para o mundo? Esse clima vale alguma coisa?’ E tenho que dizer que sim. Quando é feito do jeito certo, se transforma em esperança para as pessoas”.

A atriz Angela Basset, que interpretou sua mãe no filme da Marvel, disse que o ator tinha um “jeito caloroso e de camaradagem”. “Quando o vejo com olhos orgulhosos é como mãe, camarada, colega, como Angela”, completou. Michael B. Jordan e Lupita Nyong’o, que também dividiram cena com Boseman em Pantera Negra, prestaram suas homenagens.

Chris Evans, Scarlett Johnansson, Robert Downey Jr., do universo dos Vingadores, também elogiaram o colega. “Ele é muito inteligente e dinâmico, mas mais do que isso, ele faz parte de uma cultura, se transformou em um simbolo para muitas pessoas”, diz o intérprete de Homem de Ferro.

Na noite desta segunda-feira, 31, a Globo, em homenagem ao ator, irá exibir o filme Pantera Negra na Tela Quente.