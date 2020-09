Chadwick Boseman: empresário revela por que ator manteve câncer em segredo

O astro de Pantera Negra, Chadwick Boseman, que morreu semana passada, aos 43 anos, de câncer de cólon, manteve a doença em segredo a pedido de sua mãe, Carolyn, durante quatro anos. Apenas um círculo íntimo de amigos e familiares sabia que ele estava se tratando da doença. A informação foi revelada pelo agente de Boseman, Michael Greene, em entrevista à revista The Hollywood Reporter.

Mesmo colegas mais próximos do ator, como Ryan Coogler e Spike Lee, não ficaram sabendo de sua doença. De acordo com Greene, o desejo do ator era manter a vida pessoal longe dos holofotes. “Ela [a mãe] sempre o ensinou a não deixar que as pessoas se importem com ele. Ele também sentia neste negócio que as pessoas viajavam por causa das coisas e ele era uma pessoa muito, muito reservada”.

Greene foi uma das poucas pessoas que tiveram conhecimento da doença do ator. Chadwick continuou trabalhando mesmo depois de descobrir o câncer, em 2016, inclusive durante os penosos tratamentos. “Ele realmente estava sofrendo muito”, disse Greene. “Mesmo assim, ele permaneceu comprometido com os projetos”.

O último filme lançado em vida por Boseman foi Destacamento Blood, dirigido por Spike Lee, em junho deste ano. Ele conta a história de um grupo de veteranos negros da Guerra do Vietnã que buscam o que restou de seu antigo esquadrão, incluindo um tesouro que ajudaram seu líder a esconder. Boseman ainda tem um filme inédito a ser lançado postumamente, Ma Rainey’s Black Bottom (“O fundo do poço de Ma Rainey”, em tradução livre), filme dirigido George C. Wolfe e que traz no elenco a vencedora do Oscar Viola Davis.