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Cultura

Dulce María, Arthur Aguiar e outros famosos lamentam morte de Lua Blanco: ‘Em choque’

Mexicana, que viveu Roberta na versão original de 'Rebelde', se juntou a colegas brasileiros nas homenagens à atriz e cantora, morta aos 39 anos

Por Lucas Almeida 18 out 2026, 15h41 | Atualizado em 19 out 2026, 11h43
Rosto de mulher sorrindo, com cabelos castanhos ondulados soltos emoldurando o rosto, pele clara, olhos castanhos e lábios rosados. Ela usa um brinco pequeno e branco na orelha esquerda
A atriz e cantora Lua Blanco (@lua_blanco/Instagram)
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Dulce María, Arthur Aguiar e outros famosos lamentam morte de Lua Blanco: ‘Em choque’ Priorize VEJA no Google

A mexicana Dulce María, que interpretou Roberta Pardo na versão original de Rebelde, lamentou a morte de Lua Blanco, que viveu a personagem correspondente, Roberta Messi, na adaptação brasileira exibida pela Record entre 2011 e 2012. “Completamente em choque. Tive a oportunidade de conhecê-la e gravar juntas, sinto muitíssimo. Peço a Deus que dê forças e resignação a seus familiares, amigos e fãs. Mando-lhes um abraço com todo meu carinho. Voe alto, Lua bonita”, disse no Instagram.

Lua tinha 39 anos e tratava um câncer havia alguns meses. A morte foi anunciada pelos irmãos nas redes sociais e mobilizou colegas de profissão. Arthur Aguiar, que contracenou com ela na novela e integrou a banda formada pelo elenco, publicou nos stories uma foto ao lado da amiga. “Essa foi a última vez que a gente se viu. Que bom que ainda em vida tivemos a oportunidade de conversarmos e falarmos tudo. Que Deus te receba de braços abertos e conforte o coração de todos os que ficaram”, escreveu.

Outra colega de Rebelde, Sophia Abrahão comentou na publicação em que os irmãos de Lua anunciaram a morte: “Recebam todo o meu amor”. Micael Borges, também do elenco, deixou uma mensagem curta: “Meus sentimentos!”. A atriz Alice Wegmann se dirigiu a Daniel Blanco, irmão de Lua. “Dani! Inacreditável. Sinto muito, meu abraço muito apertado em todos vocês”, escreveu.

Carla Diaz também lamentou. “Meu Deus! Chocada! Muita força e amor para todos vocês da família!”. Day Mesquita escreveu: “Meu Deus, meus sentimentos! Que Deus possa confortar seus corações”. Larissa Manoela deixou: “Meus sentimentos! Todo amor e força pra vocês”.

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O Domingo Legal, do SBT, publicou uma foto de Lua ao lado do apresentador Celso Portiolli. “Recebemos com muita tristeza a notícia da partida de Lua Blanco, nossa eterna Roberta de Rebelde. Desejamos muita força e conforto aos familiares, amigos e fãs neste momento tão difícil. Foi um prazer recebê-la em nosso programa e guardar essa lembrança especial. Seu talento e sua história ficarão para sempre na memória de todos nós”, diz o texto.

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