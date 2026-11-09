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Cultura

Documentário com Suzane von Richthofen ganha trailer e data de estreia na Netflix

Produção inédita traz relatos da própria criminosa e de pessoas próximas ao caso

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 10h53 | Atualizado em 9 nov 2026, 10h57
Mulher de cabelos castanhos longos, vestindo blusa verde-escura, olha para a direita com expressão séria. O fundo está desfocado, com tons de azul e verde, sugerindo um ambiente interno com luz natural.
Cena do documentário 'Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga' (Divulgação/Netflix)
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Documentário com Suzane von Richthofen ganha trailer e data de estreia na Netflix Priorize VEJA no Google

Após 24 anos do crime que chocou o país, o documentário Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga chega à Netflix nesta quinta-feira, 11 de novembro. A produção traz entrevistas inéditas de Suzane, condenada a 39 anos e seis meses de prisão pelo assassinato de seus pais, Manfred e Marísia von Richthofen em 2002, na capital paulista.

Com direção de Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká, o longa também conta com imagens de arquivo e relatos de especialistas e pessoas ligadas ao caso. O lançamento acontece pouco mais de uma década desde a última entrevista dada por Suzane, explorando os desdobramentos da vida da condenada após cumprir parte da pena.

O caso de Richthofen voltou aos holofotes em outubro de 2025, com o lançamento da minissérie do Prime Video Tremembé, baseada na obra do jornalista Ulisses Campbell. Sucesso em audiência, a produção foi estrelada por Marina Ruy Barbosa no papel de Suzane e trouxe novamente à tona alguns dos casos criminais mais famosos do Brasil.

Relembre o caso

Na noite de 31 de outubro de 2002, o engenheiro Manfred von Richthofen e a psiquiatra Marísia von Richthofen foram assassinados dentro da própria mansão no bairro do Brooklin, na zona sul de São Paulo, enquanto dormiam. O casal foi vítima de golpes desferidos com barras de ferro pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos.

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Filha mais velha do casal, Suzane von Richthofen, que tinha 18 anos na época, foi apontada como a responsável por planejar a morte dos pais ao lado do então namorado, Daniel, e do cunhado. Inicialmente, o trio tentou forjar um latrocínio para a polícia, mas uma série de inconsistências nos depoimentos levantaram as suspeitas sobre o caso e, poucos dias após o enterro, o grupo confessou ter orquestrado o crime.

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TAGS:
Netflix
Streaming
Suzane Von Richthofen
Tela Plana
true crime
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