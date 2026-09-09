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Cultura

Diego Hypólito esclarece sobre plásticas e haters: ‘Pode criticar, não ligo’

Atleta já fez diversos procedimentos estéticos

Por Tatiana Moura 9 set 2026, 08h00
Diego Hypolito
Diego Hypolito (TV Globo/Divulgação)
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Diego Hypólito esclarece sobre plásticas e haters: ‘Pode criticar, não ligo’ Priorizar nos meus resultados Google

Diego Hypólito, 40 anos, assume que os cuidados com o corpo passam, entre outros, pelos procedimentos estéticos.  Algo que deu o que falar nas redes sociais nos últimos dias.

Na infância, ele conta que sofria bullying e era chamado por apelidos maldosos. A auto cobrança fez com que o ex-atleta realizasse transplante capilar, preenchimento com ácido hialurônico no malar, queixo, maxilar, harmonização na mão, dentes de lente e preenchimento labial. “As pessoas procuram padrão estético, mas não existe padrão de beleza”, desabafa ele à coluna GENTE. “Estou adorando, acho que estou na minha melhor fase”.

Antes de ser conhecido pelo bicampeonato, ficou famoso por ser irmão da Danielle Hypólito. Por conta disso, a fama não tem um significado tão grande na sua vida. “Ela é muito secundária, sou grato, porque sem não fosse a fama não teria chegado onde eu cheguei, financeiramente, conquistado as coisas, mas não é o foco de tudo isso”, afirma.

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Quando participou do Big Brother Brasil, em 2025, sofreu críticas por conta do seu jeito “falastrão”, mas não se importa. “Sempre me dei muito bem com as críticas, não sou uma pessoa que se importa quando a pessoa não gosta de mim. Pode criticar, não ligo, de verdade, muitas vezes aceito de maneira positiva”. 

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