Diego Hypólito comenta críticas sobre exagero nas plásticas do rosto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em entrevista dada ao programa semanal da coluna GENTE no Youtube, Diego Hypólito falou sobre as críticas que vem recebendo na internet desde que começaram as Olimpíadas de Paris. Apesar de já não atuar mais como ginasta, ele é comentarista da TV Globo na transmissão da modalidade.

“O que eu tenho mais de diferente dos meus jogos olímpicos é só o meu rosto, porque eu dei mesmo uma repaginada, um botoxzinho de leve. Saiu uma notícia minha esses dias, porque dei entrevista pra TV Globo…. Fizeram uma maquiagem que ficou forte. Como me zoaram na internet… Sacanagem, porque mexi aqui na frente, investi a beça no rosto, pra esse povo ficar falando que estou feio. Feio nada, as parcerias estão ajudando”, disse Diego, bem-humorado. Confira a entrevista completa abaixo.