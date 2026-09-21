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Cultura

Deborah Secco encerra batalha judicial com vizinho; entenda

Idoso havia pedido indenização por danos materiais e morais

Por Giovanna Fraguito 21 set 2026, 17h16 | Atualizado em 22 set 2026, 10h54
Deborah Secco
Deborah Secco (Reprodução/Instagram)
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Deborah Secco chegou a um acordo com o vizinho Adriano Antônio Freire, 96, para encerrar uma disputa judicial provocada por problemas de infiltração. Morador do apartamento localizado abaixo do imóvel da atriz, ele receberá 70 mil reais após a conciliação entre as partes.

O processo teve início depois que o teto do apartamento de Adriano apresentou danos. De acordo com a perícia mencionada nos autos, a infiltração teria origem no imóvel de Deborah. O idoso então recorreu à Justiça e pediu inicialmente 96 mil reais por danos materiais e morais.

O acordo foi apresentado no processo em 16 de setembro. Pelo documento, divulgado pelo Metrópoles, Deborah se comprometeu a pagar 70 mil reais como compensação pelos danos relacionados ao caso. Em contrapartida, o vizinho declarou quitação integral dos valores discutidos na ação. O acordo tramita na 3ª Vara Cível da Regional de Campo Grande e aguarda a homologação da juíza Fabelisa Gomes Leal.

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