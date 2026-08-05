A razão para vizinho pedir indenização contra Deborah Secco

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Deborah Secco está sendo processada por um vizinho de 96 anos. Um vazamento no apartamento da atriz teria causado goteiras no imóvel do vizinho, que pede R$ 96 mil de indenização por danos materiais e morais. Uma perícia confirmou que o problema partia da residência de Deborah. Leia os detalhes da ação.

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A atriz Deborah Secco está sendo processada por um vizinho de prédio após um vazamento que teria causado goteiras no apartamento dele. Segundo o blog de Ancelmo Gois, o morador, de 96 anos, se revoltou após a atriz negar que o problema tivesse origem em seu imóvel.

No entanto, uma perícia concluiu que o vazamento partia de uma pia na sala de estar do apartamento de Deborah. Como reparação, o vizinho pede indenização de R$ 46 mil por danos materiais e mais R$ 50 mil por danos morais, totalizando R$ 96 mil.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

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