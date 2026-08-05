A razão para vizinho pedir indenização contra Deborah Secco
Idoso de 96 anos acionou a Justiça contra atriz
A atriz Deborah Secco está sendo processada por um vizinho de prédio após um vazamento que teria causado goteiras no apartamento dele. Segundo o blog de Ancelmo Gois, o morador, de 96 anos, se revoltou após a atriz negar que o problema tivesse origem em seu imóvel.
No entanto, uma perícia concluiu que o vazamento partia de uma pia na sala de estar do apartamento de Deborah. Como reparação, o vizinho pede indenização de R$ 46 mil por danos materiais e mais R$ 50 mil por danos morais, totalizando R$ 96 mil.
(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)