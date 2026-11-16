De pizzaria a grifes de luxo: quem é a namorada de Bella Campos

A modelo Thalita Ferreira, 20, ganhou os holofotes após assumir o namoro com a atriz Bella Campos, 28, na sexta-feira, 13. Natural de Artur Nogueira, no interior de São Paulo, a jovem trabalhava em uma pizzaria quando foi descoberta, aos 18 anos. Incentivada pelo proprietário do estabelecimento a investir na profissão, ela trocou o atendimento ao público pelas passarelas e, em março deste ano, fez sua estreia internacional abrindo o desfile da Saint Laurent na Semana de Moda de Paris. “Nem tenho palavras para expressar o quanto estou feliz por ter recebido esta oportunidade de fazer parte deste espetáculo”, comemorou na ocasião.

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Desde então, Thalita acumulou trabalhos para grifes como Balenciaga, Chloé, Celine, Stella McCartney, Bottega Veneta, Fendi e Michael Kors. Atualmente morando em Londres, a modelo também abriu desfiles da Schiaparelli e da Loewe e encerrou uma apresentação da Jean Paul Gaultier. A vida pessoal chamou atenção depois que ela e Bella foram fotografadas de mãos dadas no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Este é o primeiro namoro assumido publicamente por Bella desde o término com MC Cabelinho, em agosto de 2023.