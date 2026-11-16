A reação da mãe de Bella Campos ao suspeitar que filha era lésbica

Bella Campos teve um relato sobre a reação da mãe à sua sexualidade resgatado após assumir, na sexta-feira, 13, o namoro com a modelo Thalita Ferreira. Em abril deste ano, a atriz contou que a mãe chorou ao vê-la com parte do cabelo raspado, por acreditar que a filha fosse lésbica. “Quando raspei meu cabelo na lateral, minha mãe surtou comigo, achando que eu tinha virado sapatão. Eu tinha me inspirado na Rihanna e fui mostrar toda empolgada, tipo: ‘Olha que legal o que fiz’. E ela começou a chorar. E eu fiquei me sentindo culpada por ter raspado a lateral do meu cabelo”, relatou na ocasião.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

A atriz também refletiu sobre as expectativas impostas às mulheres. “Acho que é preciso coragem para se desprender das expectativas que o mundo tem sobre você, do que é considerado um símbolo de beleza. Existe uma heteronormatividade que cresci sendo induzida a seguir, e agora estou vivendo um momento muito bonito de encontrar a minha verdadeira felicidade”, afirmou.

O relato voltou a circular depois que Bella confirmou seu primeiro relacionamento público com uma mulher. As duas foram fotografadas de mãos dadas no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Em entrevista, ela falou sobre a nova fase. “Estou feliz em conhecer uma pessoa que tem me trazido alegria e que soma à minha vida. A gente se acompanha, torce uma pela outra e compartilha momentos que nos enriquecem”, declarou ao portal Hugo Gloss. Thalita, que trabalhava em uma pizzaria antes de ingressar na carreira de modelo, ganhou projeção internacional ao abrir um desfile da Saint Laurent na Semana de Moda de Paris.

Continua após a publicidade