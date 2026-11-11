Daniel Vorcaro e a crise do Banco Master vão virar filme

Um novo filme inspirado no Caso Master está em desenvolvimento pela Matizar Filmes. O projeto tem Guilherme Coelho, conhecido por seu trabalho como diretor e roteirista, à frente da produção, que pretende levar para a ficção um episódio que esteve entre os principais assuntos do noticiário brasileiro nos últimos meses.

A narrativa parte do encontro de duas pessoas em uma festa em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. O que começa como uma história de amor, porém, acaba se cruzando com uma sequência de acontecimentos que culminam em uma ruptura institucional. A equipe planeja iniciar as gravações em maio de 2027, passando por Brasília e São Paulo. O elenco ainda está em fase de definição, mas a atriz Vanessa Bueno (Mania de Você) já está confirmada.

Além de dirigir o longa, Coelho também assina o roteiro. A produção é da Matizar Filmes, que atua no mercado audiovisual desde 2004. Em seu catálogo estão trabalhos como Jogo de Cena e Moscou, ambos de Eduardo Coutinho, e Retrato de um Certo Oriente, dirigido por Marcelo Gomes.

O episódio que inspira o filme envolve a trajetória do Banco Master, controlado pelo empresário Daniel Vorcaro. As investigações sobre a instituição apontaram suspeitas de fraudes financeiras e irregularidades administrativas, que culminaram na decisão do Banco Central de decretar sua liquidação extrajudicial.

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O caso também ganhou novas dimensões com a divulgação de conversas particulares de Vorcaro, que revelaram conexões do empresário com nomes da política, do Judiciário e do mercado financeiro. Entre as suspeitas investigadas estão crimes como lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e organização criminosa.

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