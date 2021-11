Criadores do Rock in Rio vão investir R$ 300 milhões em festival em SP

Os organizadores do Rock in Rio anunciaram na tarde desta quarta-feira, 10, os detalhes do festival The Town, que será realizado em São Paulo em 2023. Segundo a vice-presidente executiva do Rock in Rio, Roberta Medina, eles planejam investir 300 milhões de reais na realização do evento que terá as mesmas dimensões do festival fluminense. A expectativa é que ele movimente 1,2 bilhão de reais na economia da cidade e receba mais de 600.000 pessoas no total. Iza e Criolo são as primeiras atrações confirmadas para a estreia.

O The Town terá, assim como o irmão carioca, dois grandes palcos: o maior deles, Skyline (equivalente ao palco Mundo) e o The One (equivalente ao Sunset), além de outro voltado para música eletrônica. O festival também terá áreas temáticas inspiradas em prédios icônicos da cidade, como o Theatro Municipal, a Estação da Luz e o Mercado Municipal.

Ao todo, serão cinco dias de evento (2,3,8,9 e 10 de setembro de 2023). “O festival terá a mesma potência do Rock in Rio”, disse Roberta. “Vamos trazer os 37 anos de experiência que temos com o festival para São Paulo”, completou. O The Town vai acontecer de dois em dois anos, intercalado com o Rock in Rio, que retorna em 2022.