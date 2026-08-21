Consumo de produtos geek tem alta em lojas online

O consumo de produtos geek aumentou 68% nos últimos 12 meses, em um universo de 1. 690 lojas online. Os dados são referentes ao número de compras e foram levantados pela plataforma Nuvemshop. Já o faturamento do segmento teve alta de 29% no mesmo período.

O ticket médio do nicho foi de 256,70 reais, abaixo da média geral da plataforma, de 274,88 reais.

Colecionáveis, produtos de vestuário e acessórios impulsionaram o número de pedidos.

As cadeiras gamer lideraram o faturamento do período. Já em volume de unidades vendidas, a categoria de funkos, bonecos de vinil que representam personagens famosos, e colecionáveis ficou na primeira posição, seguida por produtos gamer em geral e itens ligados a consoles como Xbox e PlayStation.

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Também foi identificada uma concentração no mercado: menos de 10% das lojas responderam por quase dois terços do total de pedidos no período.



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“O universo gamer amadureceu como categoria de consumo no Brasil, e o e-commerce é hoje o principal canal para quem quer competir nesse mercado sem depender de um ponto de venda físico especializado. Vemos marcas de todos os tamanhos encontrando seu espaço, desde grandes players de periféricos até pequenas lojas de colecionáveis e cosplay, todas usando os mesmos recursos de conversão, como frete grátis, para se diferenciar”, comenta Alejandro Vázquez, presidente e cofundador da Nuvemshop.