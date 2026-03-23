Conheça a diretora filha de brasileiro que promete brilhar no Oscar 2027

A revista Variety colocou entre seus palpites para o Oscar 2027 o filme Josephine, dirigido por Beth de Araújo, uma diretora americana de sangue brasileiro. Nascida nos Estados Unidos, Beth é filha de um pai brasileiro, nascido em Goiânia, e de uma mãe sino-americana. Beth conseguiu sua cidadania brasileira aos 22 anos e fala um pouco de português.

O filme conta a história de Josephine (Mason Reeves), uma criança de 8 anos que é testemunha de um abuso sexual e divide esse trauma com os pais, interpretados por Channing Tatum e Gemma Chan. Segundo a Variety, o filme foi adquirido pela Sumerian Pictures e “tem tudo para se tornar o grande sucesso do ano”. A previsão não é aleatória: o longa disputou o Urso de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Berlim e ainda foi o grande premiado do Festival de Sundance em duas grandes categorias, as de Drama Americano e Narrativa. O último filme que atingiu esse feito foi No Ritmo do Coração, que posteriormente venceu o Oscar de Melhor Filme.

Josephine foi inspirado em uma experiência pessoal da diretora brasileiro-americana, que junto de seu pai, aos 8 anos de idade, interrompeu um estupro que acontecia no Golden Gate Park, em São Francisco. Além deste, Beth escreveu e dirigiu o longa Soft & Quiet, lançado em 2022.

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