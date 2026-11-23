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Após 56 anos de carreira, Chitãozinho e Xororó anunciaram que vão se aposentar dos palcos. A despedida acontecerá em 2027 com a turnê Entretempos, ao lado da dupla Jorge & Mateus, percorrendo vinte cidades. Entenda os bastidores da decisão e os detalhes da celebração histórica.

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Após 56 anos de carreira, Chitãozinho e Xororó decidiram se aposentar. Os irmãos, de 72 e 69 anos, respectivamente, anunciaram a aposentadoria em entrevista ao Fantástico, na noite deste domingo, 22. A despedida será em grande estilo. Os veteranos farão uma turnê final, a Entretempos, em 2027, ao lado de Jorge & Mateus. A série de apresentações passará por vinte cidades, com estreia prevista para março, em São Paulo, e ingressos à venda a partir da primeira semana de dezembro.

O espetáculo reunirá os repertórios das duas duplas, que terão momentos individuais e dividirão o palco em encontros especiais. A ideia é que os quatro músicos se alternem nas apresentações com algumas participações mútuas. A turnê também contará com uma canção inédita gravada em conjunto, já finalizada. Chitãozinho adiantou que o show terá passagens acústicas e uma sequência final de grandes sucessos, em clima de celebração. A agenda inclui ainda uma apresentação na Festa do Peão de Barretos, em agosto.

A decisão de encerrar a rotina de shows vinha sendo discutida pelos irmãos havia cerca de dois anos, embora Xororó tenha revelado que já pensava no assunto havia duas décadas. O desejo agora é desfrutar mais da convivência com a família. “Nós somos operários da música. Então, todo operário precisa de um momento de descanso”, afirmou Xororó na entrevista. A aposentadoria dos palcos, contudo, não significa necessariamente o fim das gravações em estúdio.