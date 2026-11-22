Chitãozinho e Xororó decidiram encerrar a carreira nos palcos após 56 anos de parceria. A aposentadoria será oficialmente anunciada pelos irmãos neste domingo, 22, no Fantástico, marcando o fim de uma trajetória iniciada em 1970 e que os transformou em dois dos artistas mais populares da música brasileira.

Naturais do Paraná, os cantores começaram a se apresentar juntos ainda jovens e tiveram papel importante na modernização e popularização da música sertaneja. O reconhecimento nacional ganhou força em 1982, com o lançamento de Fio de Cabelo, sucesso que ajudou a levar o gênero a um público mais amplo. Nas décadas seguintes, emplacaram clássicos como Evidências, Se Deus Me Ouvisse e Sinônimos, conquistando diferentes gerações.

Em junho deste ano, a dupla lançou Meninos de Roça, álbum gravado ao vivo em um haras em Jaguariúna, no interior de São Paulo. O projeto revisitou as origens dos irmãos e celebrou as referências que acompanharam os artistas ao longo de mais de cinco décadas de carreira.

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