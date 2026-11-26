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Sem vitórias no Emmy Internacional há seis anos, a Globo enfrenta o desafio de rever suas fórmulas de teledramaturgia. O especialista Mauro Alencar analisa os erros estratégicos, a perda de espaço para produções turcas e o que a emissora precisa resgatar para voltar a vencer lá fora.

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Pelo sexto ano consecutivo, a TV Globo deixou o Emmy Internacional de mãos vazias — inclusive na categoria de teledramaturgia, área em que construiu sua reputação internacional. O jejum, iniciado em 2020, quando a emissora venceu o prêmio de Melhor Telenovela com Órfãos da Terra, pode ser explicado por uma combinação de fatores. Para Mauro Alencar, consultor e doutor em Teledramaturgia pela USP, a Globo precisa investir em histórias diferenciadas, fortalecer sua presença junto à Academia responsável pela premiação e recuperar características que ajudaram a projetar suas novelas no exterior.

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Mais do que produzir uma boa novela, é necessário apresentar diferenciais capazes de despertar o interesse do público e dos jurados. Um deles, segundo o especialista, é a presença de artistas veteranos nos elencos. Para Alencar, atores experientes carregam reconhecimento e uma trajetória que podem chamar a atenção fora do país.

“Há que se pesar também a presença de veteranos na telenovela. Isso traz, inconscientemente até, um lastro que gera um movimento catalisador em prol da obra artística”, afirma à coluna GENTE.

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Com experiência no universo da premiação, Alencar ressalta que a escolha dos vencedores não depende exclusivamente da qualidade técnica ou artística das produções. Fatores políticos e subjetivos também entram em jogo, como o interesse da Academia por determinados países e suas respectivas obras ficcionais. “Qualquer premiação envolve uma questão política. É muito subjetivo”, pondera. Nesse cenário, o especialista destaca a importância de uma campanha de divulgação das produções.

Na avaliação de Mauro Alencar, o desafio da Globo é reunir esses elementos e apostar em narrativas capazes de conquistar o público estrangeiro, como a Turquia vem fazendo. O país, aliás, bebeu na fonte da própria emissora brasileira e derrotou Garota do Momento com Leyla: Sombras do Passado, adaptação de Avenida Brasil (2012). A dramaturgia turca soube aproveitar uma fórmula que a Globo sempre dominou. Talvez seja a hora de rever os elementos que a transformaram em referência mundial.

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