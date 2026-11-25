A Globo saiu de mãos abanando do Emmy Internacional 2026. Apesar de receber cinco das nove indicações brasileiras na premiação, a emissora não conquistou nenhuma estatueta na cerimônia realizada na segunda-feira, 23, em Nova York, nos Estados Unidos.

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Um dos principais derrotas para a emissora foi na categoria de Melhor Telenovela. Garota do Momento, trama escrita por Alessandra Poggi e protagonizada por Duda Santos e Pedro Novaes, perdeu para a produção turca Leyla: Sombras do Passado. Por ironia do destino, a novela que saiu com o prêmio é uma adaptação de Avenida Brasil (2012), sucesso de João Emanuel Carneiro, exibida pela Globo.

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A derrota mantém uma sequência negativa da Globo na categoria, já que são seis anos consecutivos sem vencer o prêmio de Melhor Telenovela. A última conquista foi com a novela das 6 Órfãos da Terra, que levou a estatueta em 2020.

A emissora também concorreu com produções jornalísticas e documentais. O Fantástico teve duas indicações, com a reportagem Isolados na Amazônia e a série A Jornada da Vida: Rio Mekong. Já o Profissão Repórter disputou a categoria de Atualidades com uma reportagem sobre feminicídio. Na categoria infantil, o documentário Terceirão também representou a Globo. Nenhum deles foi premiado.

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