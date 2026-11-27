Como é o livro que inspirou a saga ‘Blade Runner’
Romance de Philip K. Dick de 1968 está na origem de uma das séries mais assistidas do Prime Video no Brasil
Segunda série mais assistida do Prime Video no Brasil desde a estreia, na quarta-feira, 25, Blade Runner 2099 se passa em uma Los Angeles onde os robôs venceram a guerra e os humanos viraram cidadãos de segunda classe. A franquia, que passou pelo filme de Ridley Scott, de 1982, e pela sequência de Denis Villeneuve, de 2017, nasceu bem antes, em um livro de 1968: Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?, do americano Philip K. Dick. Foi ao romance — publicado no Brasil pela editora Aleph — que a equipe da série voltou para construir o seu mundo, segundo a showrunner Silka Luisa.
A história acompanha um único dia na vida de Rick Deckard, caçador de recompensas da polícia de São Francisco. Sua missão é “aposentar” — eufemismo para matar — seis androides do modelo Nexus-6 que fugiram de Marte e se esconderam na Terra. O planeta foi arrasado pela Guerra Mundial Terminus e está coberto de poeira radioativa. Quem pôde emigrou para as colônias espaciais, onde os androides trabalham como servos. Quem ficou vive em prédios meio vazios, entre doenças, solidão e propagandas que insistem para que todos partam.
O título vem de um dos traços mais curiosos do livro. Quase todos os animais foram extintos, e ter um bicho de verdade virou símbolo de status da sociedade. Deckard não pode pagar por um, então cuida de uma ovelha elétrica no terraço do prédio e esconde a farsa dos vizinhos. É esse desejo, o de juntar dinheiro para comprar um animal de verdade, que o move ao longo da caçada.
No mundo de Dick, o que separa humanos e androides é a empatia, medida por um teste que avalia as reações do interrogado a perguntas sobre o sofrimento de pessoas e animais. A ironia é que os próprios humanos parecem ter desaprendido a sentir. Eles regulam o humor com um aparelho, o sintetizador de ânimo Penfield, e seguem uma religião, o mercerismo, em que os fiéis se conectam a uma caixa de empatia para compartilhar emoções. O personagem mais sensível da trama é J.R. Isidore, um homem afetado pela poeira radioativa, classificado como “especial” e proibido de emigrar, que acaba ajudando os androides fugitivos.
Dick foi amplamente adaptados em Hollywood. Também saíram dele as histórias de O Vingador do Futuro, Minority Report e da série O Homem do Castelo Alto. Ele morreu em março de 1982, aos 53 anos, três meses antes da estreia de Blade Runner.
Se o livro perguntava o que separa um humano de uma máquina, Blade Runner 2099 parte de uma pergunta mais incômoda: o que significa ser humano quando a humanidade deixou de ser relevante. “Estamos começando a perguntar qual é o valor dos humanos, o que podemos fazer que nada mais pode fazer, qual é o nosso propósito se não trabalharmos”, disse a criadora Silka Luisa à revista Variety.
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