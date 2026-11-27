Segunda série mais assistida do Prime Video no Brasil desde a estreia, na quarta-feira, 25, Blade Runner 2099 se passa em uma Los Angeles onde os robôs venceram a guerra e os humanos viraram cidadãos de segunda classe. A franquia, que passou pelo filme de Ridley Scott, de 1982, e pela sequência de Denis Villeneuve, de 2017, nasceu bem antes, em um livro de 1968: Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?, do americano Philip K. Dick. Foi ao romance — publicado no Brasil pela editora Aleph — que a equipe da série voltou para construir o seu mundo, segundo a showrunner Silka Luisa.

A história acompanha um único dia na vida de Rick Deckard, caçador de recompensas da polícia de São Francisco. Sua missão é “aposentar” — eufemismo para matar — seis androides do modelo Nexus-6 que fugiram de Marte e se esconderam na Terra. O planeta foi arrasado pela Guerra Mundial Terminus e está coberto de poeira radioativa. Quem pôde emigrou para as colônias espaciais, onde os androides trabalham como servos. Quem ficou vive em prédios meio vazios, entre doenças, solidão e propagandas que insistem para que todos partam.

O título vem de um dos traços mais curiosos do livro. Quase todos os animais foram extintos, e ter um bicho de verdade virou símbolo de status da sociedade. Deckard não pode pagar por um, então cuida de uma ovelha elétrica no terraço do prédio e esconde a farsa dos vizinhos. É esse desejo, o de juntar dinheiro para comprar um animal de verdade, que o move ao longo da caçada.

No mundo de Dick, o que separa humanos e androides é a empatia, medida por um teste que avalia as reações do interrogado a perguntas sobre o sofrimento de pessoas e animais. A ironia é que os próprios humanos parecem ter desaprendido a sentir. Eles regulam o humor com um aparelho, o sintetizador de ânimo Penfield, e seguem uma religião, o mercerismo, em que os fiéis se conectam a uma caixa de empatia para compartilhar emoções. O personagem mais sensível da trama é J.R. Isidore, um homem afetado pela poeira radioativa, classificado como “especial” e proibido de emigrar, que acaba ajudando os androides fugitivos.

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Dick foi amplamente adaptados em Hollywood. Também saíram dele as histórias de O Vingador do Futuro, Minority Report e da série O Homem do Castelo Alto. Ele morreu em março de 1982, aos 53 anos, três meses antes da estreia de Blade Runner.

Se o livro perguntava o que separa um humano de uma máquina, Blade Runner 2099 parte de uma pergunta mais incômoda: o que significa ser humano quando a humanidade deixou de ser relevante. “Estamos começando a perguntar qual é o valor dos humanos, o que podemos fazer que nada mais pode fazer, qual é o nosso propósito se não trabalharmos”, disse a criadora Silka Luisa à revista Variety.

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