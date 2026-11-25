Em 1921, o dramaturgo tcheco Karel Capek apresentou em Praga a peça R. U. R. , sobre uma fábrica de operários artificiais. As criaturas deram origem ao termo robô — de robota, trabalho forçado em tcheco. No último ato, elas se rebelam e exterminam a humanidade. Um século depois, a palavra continua em voga, mas o pesadelo mudou de forma. Em Blade Runner 2099, minissérie em oito episódios que acaba de chegar ao Prime Video, os replicantes — androides fabricados em laboratório para servir aos seres humanos — se insurgem e controlam a sociedade. Em vez de exterminar os humanos, porém, rebaixam-nos à condição de cidadãos de segunda classe, encarregados do trabalho braçal que antes cabia às máquinas.

A produção dá continuidade à saga iniciada em 1982, com o filme Blade Runner, estrelado por Harrison Ford no papel de um caçador de replicantes rebeldes. Se naquela época os humanos tentavam conter a ameaça de uma tecnologia que começava a fugir de seu controle, a série, agora, reflete temores mais atuais: em tempos de inteligências artificiais que escrevem textos, fazem contas, clonam vozes e fabricam imagens em segundos, o medo já não é ser aniquilado pelas máquinas, mas vê-las evoluir a ponto de ocupar o lugar de seus criadores.

A inversão da hierarquia evolutiva é um terror que vira e mexe desponta na ficção, do clássico Planeta dos Macacos (1968), no qual primatas escravizam humanos, até Matrix (1999), em que máquinas transformam pessoas em fonte de energia. Sem falar dos alienígenas que, em Hollywood, desembarcam na Terra para impor sua soberania. De todas essas ameaças, a que envolve a IA se revela, aos poucos, a mais iminente.

Continua após a publicidade

Inspirado no romance Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? , de 1968, de Philip K. Dick, sobre um futuro distópico no qual as fronteiras entre o orgânico e o artificial se confundem tanto no caso das pessoas quanto no dos animais, Blade Runner mergulhava nas questões éticas de eliminar seres pensantes, criados à revelia pela humanidade. Uma continuação menos inspirada, Blade Runner 2049, de 2017, deu aos próprios robôs a missão de matar seus iguais — fazendo com que despertassem para uma nova consciência sobre si e sobre a proteção dos seus. Em 2099, o difícil é saber quem ainda é humano.

Continua após a publicidade

Em uma cidade inóspita, com o ar quase irrespirável e recursos escassos, as pessoas submetidas aos replicantes vão perdendo justamente o que as definia: a empatia. Os robôs, por sua vez, depois de décadas de convivência com seus criadores, aprenderam a sentir saudade e a decifrar emoções. Mesmo desprezando a espécie que os criou, não resistem a imitá-la: em um mercado clandestino, pagam caro para “gestar” um bebê em uma barriga artificial. Na pele de Olwen, a atriz Michelle Yeoh vive uma replicante que trabalha como Blade Runner, designação dada aos policiais que agora caçam humanos insurgentes. Ela embarca na busca por um antigo colega desaparecido ao lado da nova parceira, interpretada por Hunter Schafer, uma jovem disfarçada de replicante.

Para além dos medos, essas produções observam as idiossincrasias do que é ser humano. VisionQuest, série da Marvel no Disney+, explora esse viés filosófico. Nela, o androide Visão, papel de Paul Bettany, perdeu na grande batalha dos Vingadores aquilo que o tornava quase humano, a Joia da Mente, artefato mágico que lhe dava consciência e a capacidade de ter sentimentos. Enquanto ele tenta descobrir quem e o que é, seus processadores viram palco de outras inteligências artificiais que se manifestam com o corpo e as manias de pessoas de carne e osso. O criador da atração, Terry Matalas, resume a história como uma crise de identidade.

Continua após a publicidade

Há, ainda, tramas recentes que deram aos robôs papéis íntimos. Em Futuro Deserto, série mexicana da Netflix, uma empresa de tecnologia testa androides indistinguíveis de humanos colocando-os para viver com famílias reais. O protagonista, um psiquiatra viúvo, cria os dois filhos ao lado de María, androide projetada pela mulher dele antes de morrer para ocupar seu lugar de mãe. No filme Klara e o Sol, dirigido por Taika Waititi e lançado nos cinemas no início do mês, Jenna Ortega é uma amiga artificial comprada para fazer companhia a uma adolescente doente. A criadora de Blade Runner 2099, a americana Silka Luisa, nome por trás das notáveis séries de ficção científica Halo e Iluminadas, ambas de 2022, aproveita agora para alfinetar os humanos e suas ações questionáveis: sob o comando dos replicantes, a natureza devastada da saga começa, aos poucos, a renascer. Os humanos perderam o trono, mas o planeta saiu ganhando. É uma ideia desconfortável e, por isso, sedutora: a de que o problema nunca foram as máquinas.

Continua após a publicidade