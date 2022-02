Cometas, tsunamis e profecias: 5 filmes-catástrofe melhores que ‘Moonfall’

Longas que mostram a destruição de grandes cidades – e do mundo – sempre atraíram milhões de espectadores aos cinemas. Desde King Kong (1933) devastando Nova York até Godzilla (1954) aniquilando cidades japonesas, a temática do filme-catástrofe nunca saiu de moda. Prova disso é que o novo trabalho do diretor Roland Emmerich, Moonfall, em cartaz desde quinta-feira, 3, desbancou Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa do topo do mais visto do país no último final de semana.

No enredo, um fenômeno desconhecido está alterando a órbita lunar e fazendo com que a Lua se aproxime da Terra. Como resultado, vulcões entram em erupção, as marés enlouquecem e, no limite extremo, o planeta fica à beira da destruição. Um prato cheio para o alemão Emmerich, que já imaginou o Apocalipse no planeta de forma ruidosa em filmes como Independence Day (1996), O Dia Depois de Amanhã (2004) e 2012 (2009). Se o roteiro dessas outras produções tinha, no entanto, algum fiapo de lógica (e até mesmo algum lastro na ciência), em Moonfall Emmerich investe em uma história bizarra e nem um pouco crível, e o filme peca por diálogos sofríveis e personagens rasteiros. Oq ue demonstra que até para destruir o planeta na tela de cinema é preciso ter alguma compostura. A seguir, listamos cinco filmes (sim, Emmerich está entre eles) melhores que Moonfall:

Impacto Profundo (1998)

Com produção-executiva de Steven Spielberg e direção de Mimi Leder, o filme arrebatou a audiência ao mostrar a destruição da Terra com riqueza de efeitos impressionante para a época. Lançado no mesmo ano de Armageddon (outro filme-catástrofe de sucesso), Impacto Profundo imagina o que aconteceria caso um cometa do tamanho daquele que extinguiu os dinossauros atingisse o planeta novamente. Calcado em uma hipótese verossímil, o filme arrebatou as audiências, mas também divertiu ao mostrar o ator Elijah Wood pilotando ensandecidamente um moto em fuga de estilhaços do tal cometa.

O Dia Depois de Amanhã (2004)

Um dos grandes clássicos de Roland Emmerich, em que o diretor imagina as consequências devastadoras do aquecimento global. O filme imagina que as mudanças climáticas causariam uma nova Era do Gelo, impossibilitando a vida no Hemisfério Norte. Uma das cenas mais impactantes mostra um tsunami destruindo Nova York e posteriormente congelando a cidade. A cereja do bolo está em uma das cenas finais, na qual os americanos fustigados pelo clima insano fogem para o México, invertendo a rota de imigrantes ilegais.

2012 (2009)

Mais um filme-catástrofe de Emmerich, 2012 usa como base o calendário maia, que previa o fim do mundo no ano de 2012. Na trama, o núcleo do planeta se aquece e grandes deslocamentos de terra criam um cenário apocalíptico. A saída? A construção de mega-arcas, como a de Noé, nas quais parte da população se abrigaria até que a situação voltasse ao normal.

Terremoto: A Falha de San Andreas (2015)

A Falha de San Andreas, na Califórnia, é real e, eventualmente, em algum momento, os cientistas preveem que ela irá se mover e causar um terremoto sem precedentes. O filme, dirigido por Brad Peyton, e com Dwayne Johnson e Alexandra Daddario no elenco, imagina o que aconteceria se um desastre assim ocorresse de fato. Ao contrário de Emmerich, que gosta de mostrar Nova York sendo destruída, no longa de Peyton o alvo é Los Angeles, além de algumas outras cidades da Costa Oeste dos Estados Unidos.

Destruição Final: O Último Refúgio (2020)

Dirigido por Dean Devlin, e estrelado por Gerard Butler e pela brasileira Morena Baccarin, Destruição Final: O Último Refúgio aposta na temática clássica do cometa que vai destruir a Terra. O filme, lançado na Amazon Prime Video sem muito alarde, conta a história de uma família que tenta buscar abrigo em um local seguro nas montanhas mas, obviamente, só enfrenta percalços cabeludos. Enquanto isso, é claro, cidades são destruídas por meteoros menores e o mundo entra em caos com o pânico provocado pela ameaça de destruição do planeta.