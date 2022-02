‘Moonfall’ derruba ‘Homem-Aranha’ de seu longo reinado nas bilheterias

Lançado em 16 de dezembro, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa dominou a liderança das bilheterias brasileiras desde então. Isso até o fim de semana passado, entre os dias 3 e 6 de fevereiro, quando o filme-catástrofe Moonfall – Ameaça Lunar derrubou o herói aracnídeo do topo se tornando o mais visto no país, com arrecadação de 3,18 milhões de reais e 157.000 espectadores. Homem-Aranha, porém, não ficou muito longe. No segundo lugar, o filme estrelado por Tom Holland fez 3,06 milhões de reais e arrebanhou 152.600 espectadores aos cinemas. No total, a produção soma no Brasil 307 milhões de reais, e 1,7 bilhão de dólares no mundo, valor que faz dele a sexta maior bilheteria da história.

O ranking dos dez filmes mais vistos no fim de semana, divulgado pela Comscore, traz ainda títulos produzidos no Brasil em destaque. Tô Ryca 2 se tornou a melhor estreia nacional durante a pandemia, com 2,26 milhões de reais arrecadados, o que lhe rendeu o terceiro lugar na lista. Do quarto ao décimo lugar, respectivamente, estão: Pânico, Sing 2, Eduardo e Mônica, Spencer, Turma da Mônica – Lições, O Beco do Pesadelo, e As Aventuras de Gulliver.