Comediante tem show interrompido após piada política sobre Lula

O humorista Yuri Marçal passou por uma situação inusitada durante uma apresentação do espetáculo Macumbeiro, na última segunda-feira, 2, no Teatro Jorge Amado, em Salvador (BA). Uma espectadora interrompeu o show para reclamar das piadas com referências políticas feitas pelo comediante, que é apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O episódio foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais pelo artista.

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Nas imagens, o comediante fala sobre a reeleição de Lula e ironiza os votos recebidos por Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. Diante da fala do artista, uma mulher na plateia pede a palavra e começa a questionar o conteúdo do espetáculo. “Eu paguei para assistir a um espetáculo de macumba. Se ele vai falar de política, eu quero meu dinheiro de volta”, afirmou. A manifestação provocou reação imediata da plateia, que vaiou a espectadora e entoou gritos de apoio ao presidente Lula (PT), além do coro: “Aqui é Bahia e na Bahia fascista não se cria”. Foi somente neste momento que Yuri percebeu o que estava acontecendo e interrompeu o espetáculo.

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Após o episódio, o humorista comentou o episódio e classificou a situação como um alvoroço provocado por uma apoiadora do Bolsonaro. “Estão todos perguntando: ‘Yuri, você não ouviu?’. Eu não fazia ideia de quem era ela. Pelo que soube nos bastidores, ela foi com a família. A neta levou porque era macumbeira também, mas é extremamente bolsonara. Eu sempre faço as piadas de política no final, mas pela primeira vez em Salvador eu me senti à vontade de fazer no início do show. E aí deu no que deu”, comentou.

No vídeo da apresentação, ele também aparece brincando com a situação ao descobrir que a mulher aparentemente não sabia quem ele era, disparou: “Achou que era Pablo Marçal”.

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