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Cultura

Com Caetano e Gil, artistas lançam campanha em apoio a Lula

Em gravação que também inclui Xamã e Paulinho da Viola, artistas repetem a frase 'bora Lula'

Por Lucas Almeida 18 set 2026, 10h49
Dois homens idosos, um branco e outro negro, em close-up. O branco à esquerda, de óculos e jaqueta clara, fala. O negro à direita, de óculos, barba e jaqueta escura, gesticula com a mão direita, usando um anel. Ambos têm cabelos brancos e fundo escuro. O texto NINJA 342 ARTES aparece em ambos os lados
Caetano Veloso e Gilberto Gil (@342artes/Instagram)
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A campanha em apoio à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva recebeu apoio de artistas em um vídeo publicado nas redes sociais, em que todos repetem “bora, Lula”. A gravação contou com a participação de dezessete nomes, incluindo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Xamã, Paulinho da Viola, Sophie Charlotte e Malu Mader.

A iniciativa é organizada pelo 342 Artes, coletivo de artistas liderado por Paula Lavigne, produtora e mulher de Caetano Veloso. “Bora, Lula” é uma alusão à expressão “fora Lula”, usada pela oposição ao governo. O slogan foi criado depois de um vídeo viralizar nas redes sociais, em que um influenciador de São José dos Campos, em São Paulo, faz o trocadilho em meio a apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL).

Artistas apoiam Lula nas redes sociais

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Na quinta-feira, 17, Malu Mader declarou o voto em Luiz Inácio Lula da Silva, em um vídeo publicado nas redes sociais. Na gravação, a artista relaciona sua escolha à política cultural do atual governo e afirma que o cinema brasileiro voltou a produzir e gerar empregos, além de alfinetar o governo anterior, de Jair Bolsonaro (PL). “Eu comecei a trabalhar como atriz aos 15 anos e vi o que aconteceu quando decidiram que os artistas eram inimigos. Cinema parado, projetos na gaveta. Como se contar a nossa história fosse um luxo. Agora, o cinema brasileira renasceu.”, disse a artista.

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No domingo, 13, Caetano Veloso já havia declarado o voto, durante um show gratuito organizado pelo Sesc em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. Em um vídeo postado no Instagram, ele aparece no palco, vestindo uma camisa vermelha. O cantor fez um “L” com a mão e repetiu a frase “bora, Lula”.

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