Carlinhos Maia quer se mudar para NY em meio a polêmicas com bets

Carlinhos Maia revelou que pretende se mudar para Nova York, nos Estados Unidos, e iniciar uma nova fase em sua vida pessoal e profissional. Após uma temporada no exterior, passando por cidades norte-americanas e pela Grécia, o influenciador contou aos seguidores do Instagram que a decisão já está tomada, mas sem divulgar uma data para a mudança.

O anúncio acontece em meio à polêmica com as bets. Recentemente, o influenciador foi alvo de um processo ao lado de Virginia Fonseca e Deolane Bezerra. Um homem de São Paulo entrou na Justiça contra os três afirmando que perdeu mais de 100 mil reais em bets. Segundo a acusação, a decisão de apostar foi motivada por posts dos influenciadores.

Sobre a mudança Carlinhos afirmou o período fora do Brasil despertou o desejo de recomeçar. Durante a viagem, ele chegou a pedir que amigos procurassem imóveis em Nova York, sinalizando que os planos já vinham sendo construídos há algum tempo.

Além da mudança de país, o criador de conteúdo afirmou que pretende reformular o Rancho do Maia, retomando o formato que fez sucesso nas redes sociais, com menos participantes e foco na espontaneidade. Ele também prometeu que os fãs voltarão a ver o “Carlinhos de antigamente”, mais próximo do público e com a autenticidade que marcou o início de sua trajetória como influenciador.

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