Cantor e compositor Jorge Aragão é diagnosticado com câncer

O cantor e compositor Jorge Aragão, 74 anos, foi diagnosticado com câncer. A assessoria de imprensa de Aragão informou neste sábado, 15, que se trata de um linfoma não-Hodgkin, tipo de câncer que atinge o sistema linfático, identificado após uma bateria de exames.

Segundo o comunicado, o cantor carioca “iniciará imediatamente o seu tratamento e segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rebello”. A assessoria afirma que Jorge Aragão “manterá seus compromissos profissionais imediatamente, à medida do que for possível”.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o linfoma não-Hodgkin é um tipo de câncer originado nas células do sistema linfático, que faz parte do sistema imunológico e ajuda o corpo a combater doenças. Os sintomas envolvem aumento dos gânglios do pescoço, axilas ou virilha, suor noturno excessivo, febre, coceira na pele e perda de peso maior que 10% sem causa aparente. A detecção precoce do câncer possibilita maior chance de tratamento.

O tratamento da maioria dos linfomas se dá por meio de quimioterapia, sua associação à imunoterapia, ou radioterapia. Conforme o INCA, por razões ainda desconhecidas, o número de casos da doença diagnosticada em Jorge Aragão duplicou nos últimos 25 anos, sobretudo entre pessoas com mais de 60 anos.

Antes do cantor e compositor, já foram diagnosticadas com linfoma não-Hodgkin em personalidades como a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão, os atores Reynaldo Gianecchini, Edson Celulari, Jane Fonda e a dramaturga Glória Perez. Todos se recuperaram após o tratamento.

Veja abaixo o comunicado da assessoria de imprensa de Jorge Aragão:

Em respeito aos amigos, contratantes e fãs, o cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, torna público informar que após uma bateria de exames foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin. O artista iniciará imediatamente o seu tratamento e segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rebello, e contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo.

