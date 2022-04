Cancelado, Johnny Depp leva ex-mulher aos tribunais

A longa batalha pública e judicial entre Amber Heard e Johnny Depp ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira, 11. O ex-casal vai se enfrentar nos tribunais em um processo milionário movido pelo ator que acusa a ex-esposa de difamação e pede 50 milhões de dólares (235 milhões de reais, na cotação atual). Depp alega que Heard o difamou em um editorial escrito em 2018 para o jornal americano The Washington Post, no qual ela relata ter sofrido abuso doméstico enquanto era casada com o ator. O texto não menciona diretamente o nome de Depp, mas, de acordo com documentos judiciais, ele disse que a publicação era claramente sobre o casamento dos dois e que foi responsável por “devastar” sua reputação e carreira.

O caso, que irá durar em torno de seis semanas, será julgado no condado de Fairfax, na Virgínia, Estados Unidos, e deve ser televisionado. É esperado que as duas partes deponham e que outras testemunhas grandes façam parte do processo, como Elon Musk, com quem Amber Heard trocou mensagens durante o casamento, e James Franco, que a atriz diz ter visto hematomas em seu rosto causados por Depp após uma briga.

Essa é apenas mais uma batalha judicial que Johnny Depp entra envolvendo as acusações de violência doméstica da ex-esposa. Em novembro de 2020, o ator perdeu uma ação judicial que moveu contra o editor do jornal The Sun, Dan Wootton, que se referiu a Depp como “espancador de esposa” na manchete de um artigo publicado em 2018. A atriz acusa o ex-marido de ter protagonizado episódios violentos com ela, que incluíam arrancar tufos de seus cabelos, cabeçadas e tapas, de acordo com documentos judiciais.

No processo, aberto em março de 2019, Depp nega ser um agressor doméstico. O ator afirma que as acusações de Amber Heard são uma “farsa elaborada” usadas para aumentar sua personalidade pública — o que a tornou “queridinha do movimento #MeToo”. O ator também acusa a ex-esposa de tê-lo socado, chutado e atirado objetos, o que incluí uma garrafa de vodca que ele alega ter quebrado na bancada e decepado a ponta de um de seus dedos. Em documentos judiciais, Heard falou que nunca atacou Depp, apenas em casos de legítima defesa ou quando foi necessário proteger sua irmã mais nova. A atriz também afirmou que a ponta do dedo do ator foi cortada, na verdade, quando ele bateu o telefone na parede durante um momento de fúria.