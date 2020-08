Canais de streaming disputam versão dramática de ‘Um Maluco no Pedaço’

Em 1990, o desconhecido Will Smith conquistou o público americano com a série The Fresh Prince of Bel-air, traduzida para o português como Um Maluco no Pedaço. Agora, Smith retorna à trama para produzir um remake. Segundo o site especializado Deadline, a nova versão causou burburinho no mercado, com diversos canais de streaming interessados, desde a HBO até a Netflix.

Apesar de manter a mesma trama, a nova série promete ser bem diferente da original. Trata-se de uma versão dramática da história do jovem adolescente criado em um bairro pobre que, após enfrentar uma gangue local, se muda para a mansão do tio ricaço bem longe de seu lar. A ideia de inverter o gênero da sitcom veio de um vídeo viral no YouTube, assinado pelo produtor amador Morgan Cooper. Ele vai co-roteirizar e produzir a nova série, por enquanto batizada apenas como Bel-Air.

Confira abaixo o vídeo: