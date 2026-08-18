BTS causa revolta por aproximação com Chris Brown

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A interação entre RM e J-Hope do BTS com Chris Brown gerou revolta entre os fãs do grupo sul-coreano. O encontro nos bastidores de um show reacendeu o histórico de polêmicas de Brown, incluindo a agressão a Rihanna. Fãs consideram a aproximação contrária aos valores do BTS, levando a atritos nas redes sociais.

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A aproximação entre integrantes do BTS e Chris Brown causou revolta entre os fãs do grupo sul-coreano. RM e J-Hope foram vistos na semana passada em um show da turnê de R&B de Brown e Usher e, depois da apresentação, apareceram em uma foto ao lado do cantor nos bastidores. Brown também publicou o registro nas redes sociais, na terça-feira, 12. “Caminhe em direção ao seu propósito. Mesmo que primeiro você tenha que caminhar sozinho”, escreveu o músico, sem dar mais detalhes sobre o encontro com os astros do K-pop.

A interação incomodou parte do fã-clube, que resgatou o histórico de controvérsias envolvendo o artista norte-americano. Em 2009, Brown se declarou culpado por agredir Rihanna, então sua namorada, e foi condenado a seis anos de liberdade condicional e seis meses de serviço comunitário. O episódio continua sendo um dos principais motivos de críticas ao cantor.

Nos últimos anos, o cantor também esteve envolvido em outras acusações e episódios controversos. Em 2025, por exemplo, foi detido no Reino Unido sob suspeita de agressão relacionada a um caso ocorrido em 2023. Ele negou a acusação e o processo teve novos desdobramentos judiciais.

Para os fãs do BTS, a aproximação com o cantor vai contra os valores de respeito, amor-próprio e inclusão pregados pelo grupo. Após repercussão, Chris Brown xingou uma fã dos sul-coreanos em uma publicação: “Reze sobre isso, v*dia”.

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