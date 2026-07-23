A influenciadora que teve dados vazados ao chamar BTS de ‘afeminados’

A influenciadora Pietra Bertolazzi chamou a atenção nas redes sociais após criticar a apresentação do grupo sul-coreano BTS durante o halftime show da final da Copa do Mundo, no último domingo, 19. Em um vídeo publicado no seu perfil oficial no Instagram, Bertolazzi chamou os artistas de “afeminados”, gerando uma intensa reação da comunidade de fãs da banda.

“De tudo que vi hoje na final da Copa, nada me chocou mais do que saber que um grupo de homens totalmente afeminados, vaidosos, e cheios de caras e bocas, que me deram verdadeira vergonha alheia, são uma das maiores referências que essa geração atual tem. Não é possível que a maioria não perceba o quão grave isso é”, disparou a influenciadora, que publicou a mensagem em português, inglês e espanhol.

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Após o incidente, relatos de que os dados pessoais de Bertolazzi teriam sido vazados começaram a circular na internet. De acordo com usuários da rede social X (antigo Twitter), membros das ARMYs — como são conhecidos os grupos de fãs do BTS — teriam tido acesso a documentos pessoais, familiares, endereço e telefone, supostamente utilizando as informações para inscrever a influenciadora como mesária nas eleições.

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Bertolazzi reagiu ao incidente, afirmando ter ficado surpresa com o tamanho da comunidade de fãs, que definiu como um “bueiro”, cuja reação às críticas teria sido “pior do que falar mal do PT”. Na sequência, a influenciadora disse que se afastaria das redes sociais por um tempo.

Apresentando-se como uma criadora de conteúdo sobre “cultura, ideologias, política e fé”, Pietra Bertolazzi soma mais de 1,3 milhão de seguidores em suas redes sociais. Ela já havia sido alvo de críticas anteriormente por declarações contrárias ao voto feminino e ao feminismo.

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